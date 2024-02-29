Curso de Direito é destaque em centro universitário de São Mateus

O curso de Direito do Univc, em São Mateus, conta com nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC) Crédito: Univc/Divulgação

Amplo mercado de trabalho e diferentes formas de atuação são fatores a serem considerados na hora de escolher um curso de graduação. Instituições que priorizam a educação de qualidade e são reconhecidas por isso saem na frente, já que com a competitividade profissional em jogo, decidir pelo espaço que oferece a melhor estrutura e metodologias de ensino faz toda diferença.

O curso de Direito, por exemplo, é uma das opções mais tradicionais entre as opções do vestibular, e o Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc), em São Mateus, conta com nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

“Ao longo dos anos, o Univc tem investido na contratação de um corpo docente altamente qualificado, além de contribuir para que aqueles que compõem seu corpo, possam qualificar-se”, afirma o coordenador do curso e advogado Jorge Eduardo de Lima Siqueira.

De acordo com ele, a avaliação do MEC também é feita a partir da consideração dos espaços conquistados no mercado de trabalho. Ou seja, para a instituição, o posicionamento dos alunos mesmo com a finalização do curso é importante.

O egresso e atual assistente jurídico Vinicius Afonso Nascimento Ferreira descreve a experiência de ensino no centro universitário como ótima e acessível. Os estudos, inclusive, contribuíram para uma aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) antes mesmo da conclusão da graduação.

“Saí do Univc com noção do que iria encontrar no mercado de trabalho. Graças a faculdade e ao meu esforço alcancei bons resultados. Hoje sou assistente jurídico de onde me formei, coordeno o departamento de cobrança e negociação, além de ter um escritório de advocacia”, relata.

Vinicius Afonso Nascimento Ferreira é egresso do Univc e atual assistente jurídico da instituição. Ele define a experiência no centro universitário como ótima e acessível Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

Tudo isso é resultado de metodologias de ensino que se baseiam em projetos diversificados com visitas técnicas, congressos, seminários, grupos de estudos, obras coletivas e um comprometimento da própria instituição com a escrita e a publicação.

As disciplinas visam contribuir para a formação de profissionais que entendam o valor da ética e a responsabilidade social que a área exige. É por isso que um Núcleo de Práticas Jurídicas foi desenvolvido, desde a criação do curso, justamente para que o desenvolvimento crítico, pessoal e intelectual do aluno seja trabalhado por meio do atendimento à população de São Mateus.

“As expectativas de investimento e planos perpassam os mais diversificados projetos já em andamento pelo curso de Direito. Os docentes comprometem-se a cada início de semestre a entregarem o melhor resultado e contribuírem com o crescimento institucional”, afirma Jorge Eduardo de Lima Siqueira.

Quem ficou interessado e planeja seguir uma carreira na área, pode conferir mais informações no site ou visitar a instituição.

O NPJ foi criado para que o desenvolvimento crítico, pessoal e intelectual do aluno seja trabalhado por meio do atendimento à população de São Mateus Crédito: Univc/Divulgação

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