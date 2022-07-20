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Prefeitura de Linhares investe R$ 200 milhões em obras públicas

Com intuito de melhorar a qualidade de vida da população e atrair novos negócios, município do Norte do Estado investirá no desenvolvimento da infraestrutura da cidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jul 2022 às 17:00

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 17:00

São mais de R$ 200 milhões de investimentos em infraestrutura em Linhares
O objetivo é que Linhares seja uma cidade cada vez mais empreendedora, criativa e sustentável Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Maior município do Estado em extensão territorial, Linhares tem recebido nos últimos anos uma série de obras que mudam, diariamente, o horizonte da cidade: são mais de R$ 200 milhões de investimentos em infraestrutura.
“São investimentos que reforçam a atuação da gestão municipal em todas as regiões da cidade, bem como nas áreas social, de infraestrutura e de fomento ao desenvolvimento do município, tornando Linhares uma cidade cada vez mais empreendedora, criativa e sustentável, relata o prefeito Bruno Marianelli.
Uma das intervenções mais significativas é a Macrodrenagem e Pavimentação no Centro do município. A obra tem o objetivo de acabar com alagamentos que ocorrem esporadicamente na região e estará vinculada a uma renovação da rede de água e esgoto.
São mais de R$ 200 milhões de investimentos em infraestrutura em Linhares
Também foi realizada uma revitalização nas áreas de lazer e nas áreas culturais, além das escolas e unidades de saúde do município Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Linhares já entregou, em junho deste ano, o novo sistema de esgotamento sanitário do balneário de Pontal do Ipiranga. O projeto integra o Plano Municipal de Saneamento Básico, que visa o aumento da cobertura de coleta e tratamento de esgoto e a recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município.
O prefeito Bruno Marianelli destaca que, atualmente, o município de Linhares conta com 85% do esgoto tratado. Todos os projetos de esgotamento sanitário executados no município estão alinhados às políticas de saneamento e de desenvolvimento urbano.
“Pontal do Ipiranga, inclusive, é um dos únicos balneários do Estado a ter o esgoto completamente tratado. Investir em obras de esgotamento sanitário é garantir mais qualidade de vida e evitar problemas de saúde pública”, reforça o prefeito.

MOBILIDADE URBANA

São mais de R$ 200 milhões de investimentos em infraestrutura em Linhares
Uma das intervenções mais significativas é a Macrodrenagem e Pavimentação no Centro do município Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Com o objetivo de fortalecer a mobilidade urbana, Linhares implantará nos próximos anos, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma nova ligação entre bairros e a criação de um novo vetor de desenvolvimento econômico e social, com a construção de um contorno urbano que irá do bairro Aviso, às margens do Rio Doce, ao bairro Canivete, na parte Norte do município, além de diversas outras entregas.
A administração municipal vai investir, ainda, na execução de obras de implantação de ciclovias e revitalização de vias, contemplando a construção de passarela de ligação entre os bairros Palmital e São José.
São mais de R$ 200 milhões de investimentos em infraestrutura em Linhares
A administração municipal implementou o novo sistema de esgotamento sanitário do balneário de Pontal do Ipiranga Crédito: Felipe Reis/Prefeitura de Linhares/Divulgação
A lista de investimentos é grande e inclui drenagem e pavimentação de estradas nos trechos: Dom Orione à Santa Rosa (4,81km), Japira a Dr. Jones (6,38km) e São Rafael até a divisa com Marilândia; além da revitalização da Linha Verde, com extensão de 4,8 km.
Outras ações significativas são a implantação de ciclovias e revitalização de vias (ruas do Bairro Araçá: Rua Augusto de Carvalho – 1,071 km / Rua Monsenhor Pedrinha, 1,256 km / Avenida Guaçuí - 0,223 km e adjacências). Além de revitalização de áreas de lazer e culturais, escolas e unidades de saúde do município.

Linhares investe em obras de infraestrutura

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