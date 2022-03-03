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Hub de saúde do ES tem tratamento para idosos, mulheres e pacientes oncológicos

O propósito do Life VixMall é juntar o que há de melhor no atendimento à saúde em um lugar de fácil acesso, com estrutura moderna, ampla e segura
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:00

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Entre as empresas que atuam no Life VixMall, por exemplo, está a MedSenior que oferece serviços completos, que vão do atendimento de emergência a exames e internações Crédito: Life VixMall/Divulgação
Hospitais de referência em um mesmo empreendimento. Esse é o propósito do Life VixMall, juntar o que há de melhor no atendimento à saúde em um lugar de fácil acesso, com estrutura moderna, ampla e segura.
Entre as empresas que atuam no empreendimento, a MedSenior oferece serviços completos, que vão do atendimento de emergência a exames e internações. A capacidade de atendimento é de até 105 leitos.
Ao todo, são 29 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 64 de enfermaria, 12 apartamentos e três salas cirúrgicas para procedimentos de alta complexidade.
“Aqui temos o serviço de pronto-socorro 24 horas, além de atendimentos eletivos para exames e cirurgias. Nossos equipamentos são modernos e os quartos diferenciados, bem equipados e decorados para oferecer um ambiente mais aconchegante”, disse a gerente geral do hospital, Poliana Bueno Petersen.
Ocupando uma área de 8 mil metros quadrados, o hospital foi projetado para ser o mais moderno do Espírito Santo, tendo como um dos diferenciais a inteligência artificial.
O prontuário eletrônico proporciona uma assistência clínica plena e integrada ao paciente, enquanto o sistema de checagem beira-leito permite o gerenciamento do estado de saúde do internado em tempo real.

VITÓRIA APART

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Ocupando uma área de 8 mil metros quadrados, o Life VixMall foi projetado para ser o mais moderno do Espírito Santo Crédito: Life VixMall/Divulgação
O Vitória Apart Hospital também está no Life VixMall. Entre os serviços oferecidos estão um espaço exclusivo para atendimento médico de mulheres de todas as idades, clínica exclusiva para atendimento oncológico e pronto-socorro 24 horas.
No Espaço Mulher, por exemplo, são realizados atendimentos de ginecologia, obstetrícia, mastologia e infertilidade. Além disso, é possível realizar no local exames laboratoriais, ultrassom, biópsia, cauterização, procedimentos cirúrgicos especializados para casos de endometriose, entre outros serviços.
“Com mais de 1,5 mil metros quadrados, o objetivo do Espaço Mulher é oferecer serviços de excelência focados na saúde e no bem-estar feminino. Tudo isso com tecnologia de ponta e atendimento humanizado”, diz o CEO da Athena Saúde no Espírito Santo, Carlos Augusto Ferreira.
Outro serviço levado para o Life VixMall foi a Oncomédica. A clínica realiza consultas eletivas, procedimentos de terapias e infusões, biópsias e serviços psicológicos, de enfermagem e farmácia voltados para o tratamento oncológico.

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MAIS SERVIÇOS

O centro médico-hospitalar ainda oferece serviços do Laboratório Bioclínico, da Samp e da Total Health. E outras marcas ainda podem fazer parte. Basta fazer contato pelos canais de comunicação do empreendimento erguido pela Construtora Abaurre.

LIFE VIXMALL

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
O Life VixMall está localizado na avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória. Crédito: Life VixMall/Divulgação

Site:

Instagram:

Telefone:

(27) 3325.3544

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