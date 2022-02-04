Cerimonial em Vitória tem buffet assinado por chef renomado

Quem quer agradar a todos os públicos deve escolher um buffet diversificado em opções Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

Montar um cardápio de casamento quase sempre dá trabalho para os noivos. Já que enquanto alguns convidados amam churrasco, outros não comem carne de jeito nenhum. Tem também os apaixonados por frutos do mar e aqueles que preferem ficar na saladinha para manter a dieta em dia. Ou seja, quem quer agradar a todos os públicos, deve escolher um buffet diversificado em opções.

“O primeiro desafio é entender o tamanho do cerimonial e planejar um cardápio que seja eficiente na forma de produção. O ideal é ser o mais democrático na sua escolha. Então, não é porque o noivo tem alergia a camarão, por exemplo, que você precisa abolir isso do menu”, explica o chef de cozinha Alessandro Eller.

Responsável pelo buffet do cerimonial Casal Mizzi, ele afirma que é preciso entender a estrutura que se despende para a produção dos pratos para executá-los na hora do evento. Os mais criativos, geralmente, vão exigir um tempo maior de preparo e, consequentemente, uma produção mais ágil, para servir tudo fresco e bem aquecido.

“Acredito que o diferencial da Casa Mizzi é a junção de diversas influências culinárias em uma apresentação finger food (para comer com as mãos). A coxinha de rabada é um dos nossos produtos que faz um sucesso enorme junto da panceta de porco feita a baixas temperaturas, o que rende maciez, suculência e crocância com uma pururuca que servimos com uma geleia de goiaba”, pontua Eller.

O chef Alessandro Eller afirma que é preciso entender a estrutura na produção dos pratos para executá-los na hora do evento Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

De acordo com a proprietária do cerimonial, Mariana Gusmão, a ideia de convidar o chef para elaborar o cardápio da Casa Mizzi surgiu a partir da necessidade em prestar um serviço de excelência. Ela explicou o conceito do espaço para Eller e juntos iniciaram o processo de elaboração do cardápio. O resultado foi um buffet bem variado para atender a todos os gostos.

Influências italianas, japonesas, francesas e brasileiras fazem parte do menu, que também inclui diferentes carnes, frutos do mar e opções vegetarianas. A festa é complementada com ilhas de sustentação, já inclusas no contrato, de comidas árabe e mexicana.

“Acho que a nossa principal diferença é a apresentação das comidas. As louças são bem requintadas e procuramos sempre dar uma maior atenção aos detalhes. Além disso, temos um local privilegiado com uma vista para o canal de Vitória e um deque coberto que nos permite realizar cerimônias independente do tempo”, destaca Gusmão.

De acordo com Mariana Gusmão, proprietária da Casa Mizzi, a ideia de convidar o chef Alessandro Eller surgiu a partir da necessidade em prestar um serviço de excelência Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

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Também seja criativo O primeiro passo é avaliar o tamanho do cerimonial e toda a estrutura que o local despende para executar tudo o que foi planejado. É importante que as escolhas sejam executáveis na hora do evento para que tudo seja servido bem aquecido e fresco. Tente atender ao maior número de pessoas possível. Ofereça diferentes opções que caibam no seu bolso para que todos fiquem satisfeitos. Na dúvida, escolha os clássicos. Salgadinhos são sempre uma boa pedida e com chance de erro quase nula. E, claro, se possível, ouse um pouco. Seja criativo na hora de escolher alguns pratos para oferecer novidades e opções marcantes para os convidados.

CASA MIZZI

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