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Pôr do sol e festa mais longa: casar à tarde vira tendência no ES

Com a pandemia, a busca por espaços abertos para eventos ao ar livre cresceu. Novo cerimonial em Vitória oferece até deque coberto para que festa aconteça faça chuva ou faça sol

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 09:11

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

04 fev 2022 às 09:11
A demanda por casamentos no final de tarde cresceu, principalmente, na pandemia
A demanda por casamentos no final de tarde cresceu, principalmente, na pandemia Crédito: Casa Mizzi/Divulgação
Imagine o seguinte cenário: os convidados vestem suas melhores roupas enquanto os noivos, no altar, tentam conter as emoções antes de dizer o “sim”. Tudo isso tendo como pano de fundo um entardecer, de tirar o fôlego, com tons de azul e rosa, em Vitória. Romântico, não é mesmo? É assim que a estudante de Medicina Maithê Neves visualiza o próprio casamento. Com data marcada para julho de 2022, ela mergulhou em uma tendência recente de eventos ao ar livre que garantem visuais lindos para esse momento marcante.
Entretanto, transformar esse sonho em realidade foi um processo difícil para Maithê. De acordo com ela, o desânimo bateu durante algumas etapas do planejamento da cerimônia, porque na prática tudo ficava muito diferente das próprias expectativas. “Sou uma pessoa muito romântica e idealizo aquele casamento de princesa, mas ao mesmo tempo quero um toque de modernidade”, explica.
As coisas só se acalmaram, quando, junto do noivo, a estudante bateu o martelo e decidiu fechar negócio com o cerimonial Casa Mizzi. Bem localizado e com uma vista para o canal de Vitória, o espaço inclui um deque coberto que favorece a realização de eventos no final da tarde, independente do tempo na Capital. Ou seja, foi amor à primeira vista.
“Vi muitos casamentos nesse estilo e comecei a pensar em fazer nesse horário. Estava muito difícil encontrar um espaço que atendesse as minhas expectativas, mas quando conheci a Casa Mizzi comprei de cara a proposta, principalmente, pelo pôr do sol. O cerimonial é novo no mercado e estou bem confiante com o profissionalismo da casa porque eles sempre me passam a certeza de que vai dar tudo certo”, comenta Maithê.
Maithê Neves e o noivo Eduardo Castelan que já tem data marcada para o casamento em 2022
Maithê Neves e o noivo Eduardo Castelan que já têm data marcada para o casamento em 2022 Crédito: Casa Mizzi/Divulgação
Essa demanda por casamentos no final de tarde cresceu, principalmente, na pandemia. É o que afirma a cerimonialista Brunella Breder. Segundo ela, escolher o local é uma das partes mais importantes ao planejar esse tipo de evento, já que se trata de um fator determinante na hora de selecionar a decoração, número de convidados, buffet, roupas e até o tipo de música que vai agitar a pista de dança.
De acordo com Brunella, hoje em dia, as festas estão mais longas. Por isso, a cerimonialista recomenda combinar um horário mais cedo, para evitar que a experiência fique cansativa. Assim, os convidados conseguem aproveitar até o final e valorizar o ambiente com a iluminação natural.
Segundo a cerimonialista Brunella Breder, escolher o local é uma das partes mais importantes ao planejar esse tipo de evento
Segundo a cerimonialista Brunella Breder, escolher o local é uma das partes mais importantes ao planejar esse tipo de evento Crédito: Casa Mizzi/Divulgação
“A tendência atual é adotar um estilo contemporâneo e romântico com muitas flores. Os vestidos estão mais leves justamente para atender esse tipo de casamento que preza pelo conforto. Isso explica presentear os convidados com chinelos nas festas para que eles se sintam à vontade na hora de curtir a festa”, destaca.
Para a proprietária da Casa Mizzi, inaugurada em setembro de 2021, Mariana Gusmão, o planejamento deve começar no mínimo seis meses antes. As datas são limitadas porque, geralmente, os noivos preferem casar no sábado ou, no máximo, na sexta.
“Nosso objetivo é prestar um serviço de excelência. Então, trabalhamos com um buffet variado que atende a todos os gostos e inclui uma mesa de sustentação de culinária árabe e mexicana. Trabalhamos com louças requintadas e procuramos dar uma atenção maior aos detalhes”, ressalta
A Casa Mizzi foi inaugurada em setembro de 2021
A Casa Mizzi foi inaugurada em setembro de 2021 Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

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