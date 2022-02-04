7 tendências de decoração nas festas que vieram para ficar em 2022

Locais abertos, por exemplo, vão continuar como tendência nos próximos anos. Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

Não teve parabéns, formandos jogando o capelo para o ar ou noivas arremessando o buquê. A pandemia da Covid-19 impediu e adiou muitas comemorações. Mas com o avanço da vacinação e a diminuição das taxas de transmissão do coronavírus, o setor de eventos finalmente retomou suas atividades. Por isso, as expectativas para o próximo ano são altas e as tendências vão desde doces de mesa saudáveis até decorações contemporâneas.

“Sem dúvidas, o segmento de eventos foi um dos mais prejudicados com a pandemia. Fomos o primeiro a parar e quase o último a voltar. Agora, a tendência é de retomada com as pessoas querendo comemorar e esse reflexo pode ser observado na procura”, destaca a proprietária do cerimonial Casa Mizzi, Mariana Gusmão.

De acordo com a cerimonialista Roberta Girelli, devido à pandemia, os eventos se tornaram muito mais intimistas e exclusivos. Mas, por outro lado, também existe uma demanda reprimida de confraternizações maiores, já que as pessoas começaram a sentir uma necessidade de contato presencial.

“Eventos corporativos têm vindo com um peso muito grande. Como estamos há dois anos nessa realidade, muitas empresas querem estimular e motivar os funcionários”, explica.

Decorações mais suntuosas e itens mais pesados continuam tendo espaço com um toque de contemporaneidade Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

Locais abertos, por exemplo, vão continuar como tendência, segundo a cerimonialista Denise Tomasi. “A demanda está alta para sítios, praias e região de montanhas. Não dá para saber até quando, mas acredito que pelo menos até 2023 deva ser assim”, aponta.

DECORAÇÃO

Quando falamos de decoração, a tendência é investir no boho chic ou uma estética mais contemporânea. Se o espaço for aberto, é interessante explorar flores, estilos mais românticos e a iluminação natural do ambiente.

“A atual tendência é adotar um estilo contemporâneo e romântico com flores e lâmpadas. Os vestidos estão mais fluidos e leves justamente para atender esse tipo de casamento que preza pelo conforto. Por isso, é bem comum presentear os convidados com chinelos nas festas para que eles se sintam à vontade na hora de curtir”, ressalta a cerimonialista Brunella Breder.

Para quem quer comemorar alguma data especial e dar um festão em 2022, separamos sete tendências para o próximo ano.

Estilo contemporâneo Os eventos abertos devem continuar sendo tendência. No entanto, nesses casos, uma preocupação é a previsão do tempo. Na Casa Mizzi, além do deque aberto com vista para o Canal de Vitória, também há espaços cobertos que permitem a realização da celebração faça chuva ou faça sol. Como reflexo da pandemia, os eventos se tornaram muito mais íntimos. Para a cerimonialista Roberta Girelli, esse tipo de confraternização veio para ficar. As celebrações ficaram mais exclusivas com a entrega de brindes, além da decoração e buffet que passaram a ser mais personalizados. Depois de tanto tempo sem poder reunir as pessoas, os eventos corporativos têm ganhado força. Celebrar as conquistas é uma forma das empresas estimularem os funcionários. Engana-se quem pensa que é só no verão que as pessoas se preocupam com uma alimentação saudável. Segundo Roberta Girelli, a procura por mesas com pouco carboidrato ou então de doces sem açúcar e sem lactose tem aumentado. No Cerimonial Casa Mizzi, além do buffet de diferentes influências culinárias, o cardápio também tem opções veganas e vegetarianas para agradar a todos os gostos. Na hora de decorar, a tendência atual para espaços abertos é um estilo oposto da decoração clássica. Mais romântico e apostando bastante em flores e lâmpadas, o boho chic está em alta. “Os vestidos estão mais fluidos e leves justamente para atender esse tipo de casamento que preza pelo conforto”, destaca Brunella Breder. De acordo com o local do evento, uma decoração mais ligada à natureza pode ser a grande aposta. Então ter consciência ecológica também é importante. Segundo a cerimonialista Denise Tomasi, as flores cultivadas e utilizadas para deixar o local mais bonito também podem ser aproveitadas em outras ocasiões quando plantadas em vasos, como as orquídeas. Já nos ambientes fechados, Denise afirma que decorações mais suntuosas e itens mais pesados continuam tendo espaço com um toque de contemporaneidade. Tudo depende do gosto de cada anfitrião.

CASA MIZZI

O cerimonial Casa Mizzi, inaugurado em setembro deste ano, tem espaços para cerimônias abertas e também ambientes fechados Crédito: Casa Mizzi/Divulgação

Inaugurado em setembro deste ano e com a agenda aberta, a proprietária da Casa Mizzi, Mariana Gusmão, afirma que a demanda está alta e como o cerimonial é novo, quem procura por uma data não precisa disputar com os reagendamentos.

"Nosso objetivo é prestar um serviço de excelência. A ideia é oferecer um buffet bem variado para atender a todos os gostos. Temos um local privilegiado que favorece a realização de eventos no final da tarde. Com o nosso deque, conseguimos realizar cerimônias independentes da previsão do tempo", afirma Mariana.

Instagram @casamizzi_vix Telefone (27) 97400-6969 Endereço Av. Saturnino Rangel Mauro, 509 - Pontal de Camburi, Vitória - ES, 29062-030