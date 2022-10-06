Viatura "dedo-duro" vigia motoristas que usam vagas do rotativo de Cariacica

A Gazeta levantou a dúvida: o que faz um carro com câmeras, parecidas com as usadas em segurança de residências e comércios? Um carro semelhante a uma viatura policial, mas com duas câmeras no teto, chamou atenção de moradores e comerciantes na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica . Um vídeo gravado por um leitor delevantou a dúvida: o que faz um carro com câmeras, parecidas com as usadas em segurança de residências e comércios?

O veículo das cores amarela e azul, com câmeras e um giroflex no alto, é, na verdade, um carro especial da Guarda Municipal de Cariacica. É o primeiro veículo do Espírito Santo a monitorar o trânsito e identificar carros e motos que não tenham efetuado o pagamento do estacionamento rotativo. O valor é de R$ 1 para motos e R$ 3 para carros. Mas quem não pagar a taxa pode ficar com a conta ainda mais salgada.

Carro da Guarda Municipal de Cariacica monitora o trânsito e identifica irregularidades no estacionamento rotativo Crédito: Claudio Postay

A punição pode ser aplicada nos seguintes casos:

Motoristas e motociclistas que não tenham feito o pagamento do estacionamento rotativo



Estacionamento indevido em vagas de idosos e deficientes



Estacionamento indevido em espaços de carga e descarga



O motorista que estacionar na avenida deve procurar um totem e comprar o bilhete, que dura até 3 horas. Há ainda a possibilidade de pagar pelos aplicativos. O repórter Aurélio de Freitas e o cinegrafista Oliveira Alves, da TV Gazeta, foram ao local para conhecer o funcionamento do veículo.

Carro com câmeras identifica irregularidades em Cariacica

O carro da fiscalização pode fazer até 1 mil notificações em uma hora de trabalho. A ideia é que ele fique circulando pela região e acompanhando os veículos que chegam e saem da avenida. O agente da guarda, após identificar a irregularidade, pode fazer ali mesmo a emissão da multa e acionar um guincho.