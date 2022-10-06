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Fiscalização

Viatura "dedo-duro" vigia motoristas que usam vagas do rotativo de Cariacica

O carro é parecido com uma viatura policial, mas age no trânsito para impedir que condutores deixem de pagar a taxa obrigatória pelo estacionamento; infrator pode ser multado

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 15:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 out 2022 às 15:00
Um carro semelhante a uma viatura policial, mas com duas câmeras no teto, chamou atenção de moradores e comerciantes na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. Um vídeo gravado por um leitor de A Gazeta levantou a dúvida: o que faz um carro com câmeras, parecidas com as usadas em segurança de residências e comércios?
O veículo das cores amarela e azul, com câmeras e um giroflex no alto, é, na verdade, um carro especial da Guarda Municipal de Cariacica. É o primeiro veículo do Espírito Santo a monitorar o trânsito e identificar carros e motos que não tenham efetuado o pagamento do estacionamento rotativo. O valor é de R$ 1 para motos e R$ 3 para carros. Mas quem não pagar a taxa pode ficar com a conta ainda mais salgada.
Carro da Guarda Municipal de Cariacica monitora o trânsito e identifica irregularidades
Carro da Guarda Municipal de Cariacica monitora o trânsito e identifica irregularidades no estacionamento rotativo Crédito: Claudio Postay
A punição pode ser aplicada nos seguintes casos:
  • Motoristas e motociclistas que não tenham feito o pagamento do estacionamento rotativo
  • Estacionamento indevido em vagas de idosos e deficientes
  • Estacionamento indevido em espaços de carga e descarga
O motorista que estacionar na avenida deve procurar um totem e comprar o bilhete, que dura até 3 horas. Há ainda a possibilidade de pagar pelos aplicativos. O repórter Aurélio de Freitas e o cinegrafista Oliveira Alves, da TV Gazeta, foram ao local para conhecer o funcionamento do veículo.

Carro com câmeras identifica irregularidades em Cariacica

O carro da fiscalização pode fazer até 1 mil notificações em uma hora de trabalho. A ideia é que ele fique circulando pela região e acompanhando os veículos que chegam e saem da avenida. O agente da guarda, após identificar a irregularidade, pode fazer ali mesmo a emissão da multa e acionar um guincho.
De acordo com o coordenador do rotativo de Cariacica, Fúlvio Linhares, o recurso também pode ser utilizado para a segurança, identificando veículos com restrição de furto e roubo, além de documentação vencida.

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