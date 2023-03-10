Veículos batem de frente e motorista morre na BR 101 em Conceição da Barra

Acidente aconteceu no km 27 da BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PRF

O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o veículo e uma carreta no km 27 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que ainda não foi identificada, faleceu no local do acidente. Os veículos bateram de frente.

A ocorrência foi registrada por volta de 20h45. Não foi informado o que motivou a colisão frontal entre o Fiat Pálio vermelho e a carreta, uma Mercedes Benz Actros. O caminhoneiro não se feriu. Após o acidente, o carro foi isolado no acostamento da via.