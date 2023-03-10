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Carro e caminhão

Veículos batem de frente e motorista morre na BR 101 em Conceição da Barra

Acidente aconteceu no km 27 da rodovia, por volta de 20h45 desta quinta-feira (9); vítima estava no carro e morreu no local da batida, e o caminhoneiro não se feriu

Publicado em 10 de Março de 2023 às 09:55

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 mar 2023 às 09:55
Acidente aconteceu no km 27 da BR 101, em Conceição da Barra
Acidente aconteceu no km 27 da BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PRF
O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o veículo e uma carreta no km 27 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que ainda não foi identificada, faleceu no local do acidente. Os veículos bateram de frente.
A ocorrência foi registrada por volta de 20h45. Não foi informado o que motivou a colisão frontal entre o Fiat Pálio vermelho e a carreta, uma Mercedes Benz Actros. O caminhoneiro não se feriu. Após o acidente, o carro foi isolado no acostamento da via. 
O corpo da vítima deve ser encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A reportagem solicitou informações sobre o caso para a Polícia Civil.

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