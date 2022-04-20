Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na região Serrana

Van escolar e caminhão-baú batem no trevo da BR 262 em Marechal Floriano

Colisão ocorreu pouco antes das 6h da manhã desta quarta-feira (20). Bombeiros, Samu, PRF e Polícia Militar foram deslocados ao local e ao menos uma pessoa apresentava desorientação

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 08:15

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

20 abr 2022 às 08:15
BR 262
Ambulâncias do Samu e dos Bombeiros foram deslocadas para o socorro às vítimas em Marechal Floriano Crédito: Internauta
A manhã desta quarta-feira (20) começou com um acidente envolvendo um caminhão-baú e uma van escolar na BR 262, no trevo da rodovia federal que dá acesso à cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu pouco antes das 6h e duas pessoas precisaram de atendimento médico no local.

ASSISTENTE FERIDA

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão com vítimas, na madrugada dessa quarta-feira (20), na Rodovia BR 262, em Marechal Floriano. Uma equipe foi deslocada e, ao chegar ao local, constatou que o acidente foi entre um caminhão e uma van escolar. O motorista do caminhão não precisou de socorro.
BR 262
O caminhão-baú tombou sobre o canteiro da BR 262 em Marechal Floriano após o acidnete Crédito: Internauta
Já o condutor da van estava sendo atendido pelo Samu, e o Corpo de Bombeiros atendeu a assistente da van, ainda dentro no veículo. Os militares retiraram a porta da van, que estava travada, realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Campinho, em Domingos Martins. Não havia outros ocupantes nos dois veículos envolvidos.
Além dos Bombeiros, o Samu, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram deslocados ao local do acidente.

Atualização

20/04/2022 - 10:21
O Corpo de Bombeiros informou que uma mulher precisou ser socorrida para um hospital da região após ser resgatada dentro da van escolar. A reportagem foi atualizada. 

Veja Também

Motociclista vai parar embaixo de ônibus em acidente na Rodovia do Sol

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Sooretama

Casal de namorados morre em acidente de moto em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros BR 262 Marechal Floriano Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados