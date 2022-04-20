Van escolar e caminhão-baú batem no trevo da BR 262 em Marechal Floriano

20/04 às 05:50 / Marechal Floriano - Colisão de automóvel: uma vítima estava deitada próximo ao caminhão, desorientada. As outras se encontravam dentro do veículo (van escolar). Foram atendidas pelo CBMES e pelo SAMU. #193ES

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão com vítimas, na madrugada dessa quarta-feira (20), na Rodovia BR 262, em Marechal Floriano. Uma equipe foi deslocada e, ao chegar ao local, constatou que o acidente foi entre um caminhão e uma van escolar. O motorista do caminhão não precisou de socorro.