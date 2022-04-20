Van escolar e caminhão-baú batem no trevo da BR 262 em Marechal Floriano

A manhã desta quarta-feira (20) começou com um acidente envolvendo um caminhão-baú e uma van escolar na BR 262, no trevo da rodovia federal que dá acesso à cidade de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu pouco antes das 6h e duas pessoas precisaram de atendimento médico no local.
ASSISTENTE FERIDA
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão com vítimas, na madrugada dessa quarta-feira (20), na Rodovia BR 262, em Marechal Floriano. Uma equipe foi deslocada e, ao chegar ao local, constatou que o acidente foi entre um caminhão e uma van escolar. O motorista do caminhão não precisou de socorro.
Já o condutor da van estava sendo atendido pelo Samu, e o Corpo de Bombeiros atendeu a assistente da van, ainda dentro no veículo. Os militares retiraram a porta da van, que estava travada, realizaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Campinho, em Domingos Martins. Não havia outros ocupantes nos dois veículos envolvidos.
Além dos Bombeiros, o Samu, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram deslocados ao local do acidente.
Atualização
20/04/2022 - 10:21
O Corpo de Bombeiros informou que uma mulher precisou ser socorrida para um hospital da região após ser resgatada dentro da van escolar. A reportagem foi atualizada.