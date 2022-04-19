Motociclista vai parar embaixo de ônibus em acidente na Rodovia do Sol

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus do Sistema Transcol deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (19), na Rodovia do Sol, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O motociclista foi parar embaixo do coletivo após bater na traseira do veículo.
A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local, o condutor da moto já havia sido socorrido por terceiros. Segundo relato do motorista do ônibus aos policiais, o coletivo estava parado no ponto quando houve o choque na parte traseira do veículo. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A vítima não foi localizada pelos militares.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), com base em informações enviadas pela empresa responsável pelo coletivo, disse que "na manhã desta terça-feira (19), o ônibus da linha 508 estava parado no ponto, na Rodovia do Sol, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, sentido Terminal de Itaparica, quando um motociclista colidiu com a moto na traseira do coletivo". Segundo a entidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima e não houve feridos entre os ocupantes do ônibus.