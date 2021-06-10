Urubus provocam acidente entre carro e caminhão em Guaçuí

A batida entre o Ford Ka e o caminhão-baú aconteceu por volta das 10h20, em trecho conhecido como Subida do Bicão. O motorista do carro disse que, na tentativa de evitar a colisão, ambos veículos tombaram. Com o impacto da batida, o caminhão tombou na rodovia e deixou o trânsito em meia pista, enquanto o carro tombou na lateral da rodovia.