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Na BR 482

Urubus provocam acidente entre carro e caminhão em Guaçuí

O motorista do carro contou à equipe do Corpo de Bombeiros que após atropelar urubus o vidro da frente trincou, o que o fez perder a visibilidade e atingir o caminhão-baú

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 15:48

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jun 2021 às 15:48
Acidente em Guaçuí, na BR 482
Acidente em Guaçuí, na BR 482 Crédito: Corpo de Bombeiros
Um acidente entre um carro e um caminhão-baú deixou o trânsito lento na BR 482 em Guaçuí, na Região do Caparaó, no fim da manhã desta quinta-feira (10). O motorista do carro contou à equipe do Corpo de Bombeiros que após atropelar urubus o vidro da frente trincou, o que o fez perder a visibilidade e atingir o caminhão. 
A batida entre o Ford Ka e o caminhão-baú aconteceu por volta das 10h20, em trecho conhecido como Subida do Bicão. O motorista do carro disse que, na tentativa de evitar a colisão, ambos veículos tombaram. Com o impacto da batida, o caminhão tombou na rodovia e deixou o trânsito em meia pista, enquanto o carro tombou na lateral da rodovia.
Segundo os Bombeiros, quatro pessoas – duas em cada veículo – sofreram apenas escoriações. Uma das vítimas foi encaminhada para o Pronto Socorro de Guaçuí por passar mal devido ao estresse da situação. Ninguém ficou preso às ferragens.
Por ser um trecho federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para o local do acidente.

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