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Avenida Beira-Mar

Carro passa reto em curva e bate em muro no Centro de Vitória

De acordo com a PM, acidente aconteceu provavelmente durante a madrugada e motorista saiu do local. O carro, um Renault Sandero Cinza, não tinha restrição de furto ou roubo

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 07:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 07:08
Acidente na Beira-Mar em Vitória
Acidente na Beira-Mar em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um carro se chocou contra o muro da área do Ministério da Economia, no Centro de Vitória, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com a PM, o condutor do veículo Renault Sandero de cor cinza deixou o local após a colisão. O carro não possui restrição de furto e roubo.
O acidente aconteceu na esquina da Rua Josué Prado com a Avenida Beira-Mar no sentido Vila Rubim. O muro, feito de concreto e grades de ferro, ficou danificado. No local funciona a sede do Ministério da Economia no Espírito Santo.
Carro atingiu muro do Ministério da Economia, no Centro de Vitória
Acidente no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com a batida, o trânsito ficou congestionado no trecho. Um caminhão-guincho foi ao local e retirou o veículo por volta das 7h10.

Carro passa direto e bate no muro do Ministério da Economia, no Centro de Vitória

Com informações da TV Gazeta

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