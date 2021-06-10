Carro passa reto em curva e bate em muro no Centro de Vitória

Um carro se chocou contra o muro da área do Ministério da Economia, no Centro de Vitória, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com a PM, o condutor do veículo Renault Sandero de cor cinza deixou o local após a colisão. O carro não possui restrição de furto e roubo.
O acidente aconteceu na esquina da Rua Josué Prado com a Avenida Beira-Mar no sentido Vila Rubim. O muro, feito de concreto e grades de ferro, ficou danificado. No local funciona a sede do Ministério da Economia no Espírito Santo.
Com a batida, o trânsito ficou congestionado no trecho. Um caminhão-guincho foi ao local e retirou o veículo por volta das 7h10.
Carro passa direto e bate no muro do Ministério da Economia, no Centro de Vitória
Com informações da TV Gazeta