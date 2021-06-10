Motorista perde o controle e capota carro no Contorno, na Serra

De acordo com informações divulgadas no perfil do Corpo de Bombeiros no Twitter, o motorista perdeu o controle da direção ao desviar de um pneu que estava na pista.
Ambulâncias do Samu e da concessionária Eco101 estiveram no local. Segundo informações da ocorrência divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas.
Em nota, a Eco101 informou que, "de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma saída de pista de um carro de passeio, no km 272,4, na Serra. A ocorrência foi registrada às 09h40 desta quinta-feira (10). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e PRF. Uma pessoa foi encaminhada para o HEUE". A pista não precisou ser interditada.