Motorista perde o controle e capota carro no Contorno, na Serra

De acordo com informações divulgadas no perfil do Corpo de Bombeiros no Twitter, o motorista perdeu o controle da direção ao desviar de um pneu que estava na pista.

10/06 às 09h42min | Jardim Carapina/Serra - Motorista conduzindo veículo de passeio ao desviar de pneu na pista, caiu do viaduto. SAMU/Eco-101 no local, vítima estável transportada ao HEUE pela Eco-101. PRF/PM no local. CBMES eliminando os riscos veículo… https://t.co/obEdreJ2gS

Em nota, a Eco101 informou que, "de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma saída de pista de um carro de passeio, no km 272,4, na Serra. A ocorrência foi registrada às 09h40 desta quinta-feira (10). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) e PRF. Uma pessoa foi encaminhada para o HEUE". A pista não precisou ser interditada.