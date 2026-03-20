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Triatlo em Vitória provoca interdições no trânsito; veja bloqueios

Triatlo em Vitória provoca interdições no trânsito; veja bloqueios

Competição será realizada na manhã de domingo (22). Bloqueios afetam importantes avenidas como a Dante Michelini, Norte Sul e Fernando Ferrari

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:47

Vitória terá interdições importantes no trânsito no próximo domingo (22) devido a uma competição de triatlo.

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INTERDIÇÕES TOTAIS

  • A Rua Gelú Vervloet dos Santos (Norte Sul) ficará totalmente interditada até o cruzamento com a Avenida Dante Michelini, das 6h às 8h30.

  • A Avenida José Maria Vivácqua ficará bloqueada até as 10h. 

  • A Dante Michelini será interditada no trecho entre a Norte Sul e a Avenida Adalberto Simão Nader no mesmo período.

INTERDIÇÕES PARCIAIS

  • As faixas de número 3 das avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari e José Maria Vivácqua e da Rodovia das Paneleiras ficarão bloqueadas das 3h às 10h30.

  • Durante as intervenções, o trânsito será desviado. No sentido Centro, os motoristas devem utilizar a Norte Sul e a Avenida Fernando Ferrari. Já no sentido Serra, o fluxo será direcionado pelas avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari.

Equipes da Guarda Municipal de Vitória estarão distribuídas nos pontos de interdição para orientar motoristas.

A competição Triathlon Capixaba de Ferro contempla circuitos de corrida, ciclismo e natação.

Etapas do Triathlon Capixaba de Ferro

Circuito de ciclismo do Triathlon Capixaba de Ferro por Divulgação
Circuito de corrida do Triathlon Capixaba de Ferro por Divulgação
Circuito de natação do Triathlon Capixaba de Ferro por Divulgação
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Circuito de ciclismo do Triathlon Capixaba de Ferro por Divulgação

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