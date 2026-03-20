Mudanças temporárias

Triatlo em Vitória provoca interdições no trânsito; veja bloqueios

Competição será realizada na manhã de domingo (22). Bloqueios afetam importantes avenidas como a Dante Michelini, Norte Sul e Fernando Ferrari

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:47

Vitória terá interdições importantes no trânsito no próximo domingo (22) devido a uma competição de triatlo.

INTERDIÇÕES TOTAIS



A Rua Gelú Vervloet dos Santos (Norte Sul) ficará totalmente interditada até o cruzamento com a Avenida Dante Michelini, das 6h às 8h30.





A Avenida José Maria Vivácqua ficará bloqueada até as 10h.





A Dante Michelini será interditada no trecho entre a Norte Sul e a Avenida Adalberto Simão Nader no mesmo período.

INTERDIÇÕES PARCIAIS



As faixas de número 3 das avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari e José Maria Vivácqua e da Rodovia das Paneleiras ficarão bloqueadas das 3h às 10h30.





Durante as intervenções, o trânsito será desviado. No sentido Centro, os motoristas devem utilizar a Norte Sul e a Avenida Fernando Ferrari. Já no sentido Serra, o fluxo será direcionado pelas avenidas Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari.

Equipes da Guarda Municipal de Vitória estarão distribuídas nos pontos de interdição para orientar motoristas.

A competição Triathlon Capixaba de Ferro contempla circuitos de corrida, ciclismo e natação.

Etapas do Triathlon Capixaba de Ferro 1 de 3

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