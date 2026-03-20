Triatlo em Vitória provoca interdições no trânsito; veja bloqueios

Publicado em 20 de março de 2026 às 14:47
Vitória terá interdições importantes no trânsito no próximo domingo (22) devido a uma competição de triatlo.
INTERDIÇÕES TOTAIS
INTERDIÇÕES PARCIAIS
Equipes da Guarda Municipal de Vitória estarão distribuídas nos pontos de interdição para orientar motoristas.
A competição Triathlon Capixaba de Ferro contempla circuitos de corrida, ciclismo e natação.
Etapas do Triathlon Capixaba de Ferro
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