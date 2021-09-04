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Trecho da Reta da Penha é interditado para obras neste fim de semana

Neste domingo (5), a interdição na Avenida Nossa Senhora da Penha será total, das 6h às 20h, no sentido Vitória-Serra; veja os locais

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2021 às 20:49
Primeiro dia do decreto de quarentena no ES
Trecho da Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Prefeitura de Vitória realiza interdição na avenida Nossa Senhora da Penha neste sábado (4) e domingo (5) entre as ruas Dr. José Carlos de Souza e a José Farias, no bairro Santa Luíza. O motivo é a execução de obras de reparos na rede de drenagem.
Neste sábado, a Reta da Penha ficará parcialmente interditada no trecho até às 21h. Já no domingo, a interdição será total, das 6h às 20h, no sentido Vitória-Serra.

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Devido à interdição, será utilizada uma faixa reversiva no contrafluxo, sentido Serra-Vitória, no trecho bloqueado.
Ainda por causa da obra, a rua José Martins, entre a avenida Leitão da Silva e a Reta da Penha, ficará totalmente interditada neste domingo, também das 6 às 20 horas. 
Imagem aérea da Avenida Nossa Senhora da Penha com a delimitação da área que será interditada no domingo
Imagem aérea da Avenida Nossa Senhora da Penha com a delimitação da área que será interditada no domingo Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Para quem for se deslocar do Centro de Vitória para o município de Serra, uma alternativa será seguir pela avenida Leitão da Silva. Outro percurso para os motoristas que seguirem para Jardim da penha é seguir pela avenida Rio Branco em direção à Ponte Ayrton Senna.
A orientação da Prefeitura de Vitória é, se for possível, evitar transitar pela avenida Reta da Penha no horário do bloqueio da via.
* Com informações da PMV

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