Trânsito na Terceira Ponte é liberado após passeio ciclístico

Movimentação na Terceira Ponte neste domingo (29) Crédito: Rodosol

A interdição, anunciada de forma antecipada pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, estava programada para começar às 7h e terminar às 10h de domingo (29). O trecho foi sinalizado com cones, como mostram as imagens.

Às 9h28 (imagem principal), era possível ver a fila de carros formada. No lado contrário, os veículos passavam sem problemas. Cerca de dez minutos depois, as imagens da Rodosol mostravam viaturas da Polícia Militar liberando o trecho para os veículos. De acordo com a assessoria da Rodosol, a via foi liberada às 9h35.

Às 9h50, o fluxo de veículos era intenso no sentido Vila Velha-Vitória, mas seguia sem interdição nos dois lados. Por volta das 10h, o trânsito já seguia sem congestionamentos nos dois sentidos da ponte.