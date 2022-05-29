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Neste domingo (29)

Trânsito na Terceira Ponte é liberado após passeio ciclístico

A interdição, anunciada de forma antecipada pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, estava programada para começar às 7h e terminar às 10h

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 10:03

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 mai 2022 às 10:03
Movimentação na Terceira Ponte neste domingo (29)
Movimentação na Terceira Ponte neste domingo (29) Crédito: Rodosol
Motoristas que passaram pela Terceira Ponte no início da manhã deste domingo (29) precisaram de paciência para concluir o trajeto, sobretudo no sentido Vila Velha-Vitória. O trecho foi interditado em partes nos dois sentidos para o tráfego das bicicletas no "Pedalaço Pela Paz".
A interdição, anunciada de forma antecipada pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, estava programada para começar às 7h e terminar às 10h de domingo (29). O trecho foi sinalizado com cones, como mostram as imagens.
Às 9h28 (imagem principal), era possível ver a fila de carros formada. No lado contrário, os veículos passavam sem problemas. Cerca de dez minutos depois, as imagens da Rodosol mostravam viaturas da Polícia Militar liberando o trecho para os veículos. De acordo com a assessoria da Rodosol, a via foi liberada às 9h35.
Às 9h50, o fluxo de veículos era intenso no sentido Vila Velha-Vitória, mas seguia sem interdição nos dois lados. Por volta das 10h, o trânsito já seguia sem congestionamentos nos dois sentidos da ponte.
Trânsito liberado na Terceira Ponte por volta das 10h
Trânsito liberado na Terceira Ponte por volta das 10h Crédito: Reprodução Rodosol

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