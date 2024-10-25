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Tragédia

Trabalhador pula de caminhão sem freio e morre atropelado em Marataízes

A vítima, ajudante do motorista, saltou do veículo em movimento, e acabou atingido pelo próprio caminhão. O Samu confirmou o óbito no local
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 out 2024 às 15:57

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 15:57

Vítima morreu no local; caminhão só parou após bater em uma casa
Vítima morreu no local; caminhão só parou após bater em uma casa Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
Um ajudante de caminhão morreu atropelado pelo próprio veículo após pular do veículo em movimento nesta sexta-feira (25), em Jancarandá, que fica na cidade de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O automóvel, que transportava blocos de concreto, perdeu os freios e desceu descontrolado por uma rua. Após passar por cima do homem, ainda colidiu com uma casa.
Caminhão transportava blocos feitos com cimento
O caminhão quebrou o muro e atingiu uma residência em Marataízes Crédito: Polícia Militar
De acordo com a Polícia Militar, os militares conversaram com o condutor do caminhão, que disse que o ajudante, que estava no carona, se desesperou e pulou do automóvel, mas acabou atingido e atropelado. A perícia foi acionada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que "o corpo da vítima, um homem de 37 anos, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."
Já a Polícia Civil comunicou que somente após a conclusão das diligências, ainda em andamento, haverá informações sobre o caso.

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