Trabalhador pula de caminhão sem freio e morre atropelado em Marataízes

Um ajudante de caminhão morreu atropelado pelo próprio veículo após pular do veículo em movimento nesta sexta-feira (25), em Jancarandá, que fica na cidade de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O automóvel, que transportava blocos de concreto, perdeu os freios e desceu descontrolado por uma rua. Após passar por cima do homem, ainda colidiu com uma casa.
De acordo com a Polícia Militar, os militares conversaram com o condutor do caminhão, que disse que o ajudante, que estava no carona, se desesperou e pulou do automóvel, mas acabou atingido e atropelado. A perícia foi acionada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Científica informou que "o corpo da vítima, um homem de 37 anos, foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."
Já a Polícia Civil comunicou que somente após a conclusão das diligências, ainda em andamento, haverá informações sobre o caso.