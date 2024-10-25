Morre estudante de Odontologia que sofreu acidente com pai em Cachoeiro

Morre jovem que sofreu acidente de moto com o pai em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

A Polícia Militar disse que, conforme relatos de testemunhas aos militares, a moto atingiu a carreta ao tentar realizar uma ultrapassagem na pista. Pai e filha foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O pai da jovem recebeu atendimento médico e, segundo informações passadas pela família à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, já recebeu alta médica. O corpo de Egilly foi encaminhado a Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Muito abalados, os familiares da universitária não quiseram conceder entrevista à reportagem.

Egilly Damacena Lima cursava Odontologia na Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim, e o perfil do curso divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da jovem. Veja abaixo: