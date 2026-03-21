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Tentativa de ultrapassagem acaba em duas mortes na BR 101 em Linhares

Tentativa de ultrapassagem acaba em duas mortes na BR 101 em Linhares

O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (20); segundo a PRF, a colisão envolveu uma moto onde estavam as vítimas, um caminhão e ainda um ônibus

André Borghi

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:13

Veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos após a colisão
A moto bateu de frente com o caminhão na BR 101, em Linhares e os dois ocupantes morreram no local Crédito: Divulgação/PRF

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma motocicleta, no Km 161 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 22h da noite dessa sexta-feira (20). As vítimas eram o piloto e o passageiro da motocicleta. As identidades deles não foram divulgadas. 

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu em uma tentativa de ultrapassagem, quando a motocicleta Honda NXR150 Bros saiu de trás de um ônibus e bateu de frente com o caminhão, que percorria no sentido oposto. 

Ainda segundo a PRF, marcas de freio na pista indicam que o motorista do caminhão tentou desviar para evitar a colisão, invadiu parte da contramão e quase bateu de frente com o ônibus, mas não conseguiu evitar o choque frontal com a moto. Os motoristas do ônibus e do caminhão não se feriram. 

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada para os procedimentos de praxe e remoção dos corpos. Entramos em contato com a PC, mas não tivemos retorno até a publicação da matéria, que pode ser atualizada. 

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