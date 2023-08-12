'Só em Deus vou encontrar forças', diz mãe de menino morto em São Mateus

Com um semblante de quem ainda parece descrente com a tragédia que se abateu sobre sua família, Zenilda se apega mesmo é na fé para falar do filho Ramon Souza Ruas, de apenas 8 anos, que morreu em uma batida de carro na noite de sexta-feira (11), na localidade de Nestor Gomes, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. "Só em Deus vou encontrar forças", desabafou, entre lágrimas, após o acidente.
Em entrevista para a TV Gazeta, a mãe fez também uma breve descrição do menino que viajava com ela, o marido e o irmão de 10 anos para um sítio da família, quando o carro em que estavam foi atingido por outro veículo. "Ele era uma criança alegre, gostava de brincar. Era muito carinhoso", ressaltou Zenilda.
Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento na região quando foi informada do acidente. O motorista de uma caminhonete Toro contou que seguia de Linhares para Nova Venécia e, quando passava em uma curva próxima ao km 47, cochilou. O carro foi em direção à contramão e bateu no Corsa Wind, conduzido pelo padrasto de Ramon, que rodou na pista. O motorista da Toro despertou, assustado com o impacto. Outro carro que trafegava logo atrás da caminhonete não conseguiu parar a tempo de se envolver na batida.
O menino morreu na hora e os demais integrantes da família foram socorridos pelo Samu e levados para um hospital em Colatina. Zenilda, que teve apenas um corte no joelho, logo teve alta. Ela disse que o marido quebrou o pé e o outro filho teve um corte na cabeça.
Os dois motoristas fizeram exames de bafômetro, cujo resultado indicou que não consumiram bebida alcoólica, mas, ainda assim, eles foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Não foi possível realizar o teste no motorista do Corsa, pois ele foi hospitalizado.
A Polícia Civil informou, em nota, que o corpo de Ramon foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do Fiat Toro, de 25 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.