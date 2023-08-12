'Só em Deus vou encontrar forças', diz mãe de menino morto em São Mateus

Ramon Souza, de 8 anos, morreu em acidente entre três veículos em São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Arquivo pessoal

Em entrevista para a TV Gazeta, a mãe fez também uma breve descrição do menino que viajava com ela, o marido e o irmão de 10 anos para um sítio da família, quando o carro em que estavam foi atingido por outro veículo. "Ele era uma criança alegre, gostava de brincar. Era muito carinhoso", ressaltou Zenilda.

Conforme informações da Polícia Militar , uma equipe realizava um patrulhamento na região quando foi informada do acidente. O motorista de uma caminhonete Toro contou que seguia de Linhares para Nova Venécia e, quando passava em uma curva próxima ao km 47, cochilou. O carro foi em direção à contramão e bateu no Corsa Wind, conduzido pelo padrasto de Ramon, que rodou na pista. O motorista da Toro despertou, assustado com o impacto. Outro carro que trafegava logo atrás da caminhonete não conseguiu parar a tempo de se envolver na batida.

Ramon morreu após batida entre três veículos em São Mateus Crédito: Divulgação - Polícia Militar

O menino morreu na hora e os demais integrantes da família foram socorridos pelo Samu e levados para um hospital em Colatina. Zenilda, que teve apenas um corte no joelho, logo teve alta. Ela disse que o marido quebrou o pé e o outro filho teve um corte na cabeça.

Os dois motoristas fizeram exames de bafômetro, cujo resultado indicou que não consumiram bebida alcoólica, mas, ainda assim, eles foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Não foi possível realizar o teste no motorista do Corsa, pois ele foi hospitalizado.