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Mundial de futebol Sub 17

Simulação policial para Mundial Sub-17 complica trânsito em Vitória

Motoristas enfrentam lentidão nas avenidas Américo Buaiz, Saturnino de Brito, Reta da Penha, Rio Branco, Leitão da Silva e Fernando Ferrari

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 18:45

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

18 out 2019 às 18:45
Trânsito congestionado na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
A simulação para o deslocamento de jogadores do campeonato mundial de futebol sub 17, realizada nesta sexta-feira (18) pelos agentes de Segurança Pública do Espírito Santo, causou reflexos no trânsito das principais vias de Vitória. Por volta das 16h30, segundo a Guarda Municipal, motoristas já enfrentavam intensos congestionamentos.
A operação integrada teve início no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e seguiu pelas avenidas onde estão localizados os hotéis que os jogadores ficarão hospedados até os jogos.
> Secretário quer R$ 10 milhões a mais do que o previsto para o Esporte
A situação complicou ainda mais o trânsito que já é lento no horário de pico, período com maior circulação de veículos.

VIAS ENGARRAFADAS

Américo Buaiz;
Saturnino de Brito;
Reta da Penha;
Rio Branco;
Leitão da Silva;
Fernando Ferrari;
> Acidente envolvendo três veículos complica trânsito na Fernando Ferrari

Simulação policial para o Mundial Sub-17

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