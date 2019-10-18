Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Acidente envolvendo três veículos complica trânsito na Fernando Ferrari

Segundo testemunhas,  motorista de caminhão não respeitou o semáforo em um cruzamento e atingiu um táxi. Na sequência, outro veículo também foi atingido

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 07:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 out 2019 às 07:10
Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari Crédito: José Carlos Schaeffer
Uma colisão envolvendo um táxi, um Nissan Versa e um caminhão deixa o trânsito congestionado para quem segue pela Reta do Aeroporto, no sentido Vitória. O acidente aconteceu por volta de 5h30 desta sexta-feira (17), na altura do antigo terminal de passageiros do Aeroporto, já na Avenida Fernando Ferrari.
Segundo testemunhas, o táxi estava parado no semáforo quando um caminhão bateu atrás dele, lançando o veiculo em direção ao semáforo do sentido oposto. Em seguida, o Nissan Versa também acabou envolvido no acidente.  Em seguida, o caminhão atingiu um poste. Após o acidente, o motorista do caminhão abandonou o veículo no local.
O motorista do táxi ,  Paulo Silva Santiago, ficou desacordado após a batida e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. Minutos depois, o homem se recuperou e, consciente, aguardou a chegada da ambulância do Samu e foi levado para o Hospital São Lucas, na Capital. 
Segundo o motorista de aplicativo Leonardo Augusto dos Santos, de 22 anos, que estava no Nissan Versa, o motorista do caminhão deixou o local com medo de ser linchado.
"Depois de ser atingido pelo caminhão, o taxista bateu no poste e atingiu meu carro. O motorista do caminhão se evadiu do local com medo de ser linchado, mas uma pessoa da empresa para qual ele trabalha esteve no local para dar suporte para a gente", disse.   
Os carros estão ocupando a faixa da esquerda no sentido Vitória. Para fugir do congestionamento, a Guarda de Trânsito de Vitória orienta que os motoristas sigam pela Avenida Norte Sul.
Acidente deixa trânsito lento na Avenida Fernando Ferrari Crédito: José Carlos Schaeffer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba
Imagem de destaque
'Nunca imaginei que acabaria na África': o limbo dos latinoamericanos deportados pelos EUA para o Congo
Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados