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Caos no cruzamento

Semáforos apagados na Cezar Hilal e Leitão da Silva complicam o trânsito em Vitória

Problema nos sinais demandou paciência dos motoristas na manhã desta quarta-feira (6); Guarda Municipal chegou por volta das 9 horas para organizar o tráfego
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 abr 2022 às 09:20

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 09:20

Um "nó bem apertado" foi registrado no trânsito de Vitória, na manhã desta quarta-feira (6), no cruzamento entre a Avenida Cezar Hilal e a Avenida Leitão da Silva, próximo à Secretaria Estadual de Educação (Sedu). Os semáforos dessa região ficaram apagados e, com isso, os motoristas que passavam por duas das principais vias da Capital capixaba precisaram ter paciência.
Registros do fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, mostram a confusão no trecho. Diante do caos, um policial militar que passava pelo local chegou a parar para tentar amenizar a situação. Por volta das 9 horas, equipes da Guarda Municipal chegaram para ajudar na orientação do tráfego.

Semáforos apagados e trânsito complicado em cruzamento de Vitória

Questionada, a Prefeitura de Vitória informou que os semáforos pararam de funcionar durante a madrugada desta quarta-feira (6) devido a atos de vandalismo. "A manutenção já foi realizada e os equipamentos no local já funcionam normalmente", garantiu, por volta das 10h30.
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) também afirmou que agentes do grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória atuaram no local "desde que foram acionados" para garantir a fluidez nas avenidas Cezar Hilal e Leitão da Silva.

ACIDENTE EM OUTRO CRUZAMENTO

Também na manhã desta quarta-feira (6), dois carros se envolveram em um acidente perto de um cruzamento da Avenida Leitão da Silva – desta vez, com a Avenida Maruípe, no bairro Santa Luzia. A batida envolveu um veículo prata e um branco, que estava a serviço da Prefeitura de Vitória.
Acidente envolveu, ao menos, dois carros no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe, em Vitória
Acidente envolveu, ao menos, dois carros no cruzamento da Avenida Leitão da Silva com a Avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu por volta das 9h30 e uma pessoa que estava em um dos carros estava passando mal. O município informou que o carro branco seguia sentido praia, e o outro trafegava sentido Serra. "As vítimas foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros", afirmou.

Atualização

06/04/2022 - 10:45
A Prefeitura de Vitória informou que os semáforos voltaram a funcionar normalmente. O texto foi atualizado.

Atualização

06/04/2022 - 11:15
A Prefeitura de Vitória informou a dinâmica do acidente e que as vítimas foram socorridas no local. O texto foi atualizado.

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