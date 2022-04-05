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Praia das Gaivotas

Carro invade calçada e atinge ponto de ônibus em Vila Velha

Apesar da movimentação de pedestres, comum em abrigos de transporte coletivo, ninguém foi atingido pelo veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 19:52

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:52

Carro invadiu a calçada e atingiu um ponto de ônibus em Vila Velha
Carro invadiu a calçada e atingiu um ponto de ônibus em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista de um carro invadiu a calçada e atingiu um ponto de ônibus no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, e, apesar da movimentação comum de pedestres na região, ninguém foi atingido pelo veículo. Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local, o motorista não ficou ferido. 
Carro entornou ponto de ônibus em Vila Velha
Parte da estrutura do ponto de ônibus ficou danificada após o acidente Crédito: Archimedes Patricio
A reportagem demandou a Polícia Militar para entender a dinâmica do acidente, mas não houve retorno até essa publicação. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para a ocorrência. 

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