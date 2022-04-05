Carro invade calçada e atinge ponto de ônibus em Vila Velha

O motorista de um carro invadiu a calçada e atingiu um ponto de ônibus no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (5). O acidente aconteceu na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho, e, apesar da movimentação comum de pedestres na região, ninguém foi atingido pelo veículo. Segundo apuração da TV Gazeta, que esteve no local, o motorista não ficou ferido.
A reportagem demandou a Polícia Militar para entender a dinâmica do acidente, mas não houve retorno até essa publicação. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para a ocorrência.