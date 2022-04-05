Carro invade calçada e atinge ponto de ônibus em Vila Velha

Carro invadiu a calçada e atingiu um ponto de ônibus em Vila Velha

Parte da estrutura do ponto de ônibus ficou danificada após o acidente

A reportagem demandou a Polícia Militar para entender a dinâmica do acidente, mas não houve retorno até essa publicação. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para a ocorrência.