Rodovia do Penedo: após interdição, trecho é liberado em Itapemirim

O trecho da Rodovia do Penedo, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que estava interditado há 25 dias, foi liberado para o tráfego de veículos nesta sexta-feira (26). A interdição foi feita no dia 1° de novembro, devido ao risco de desmoronamento em razão dos danos causados pelas fortes chuvas no município na ocasião. A via foi liberada após vistoria realizada pela Guarda Municipal e Defesa Civil.
Segundo a Prefeitura de Itapemirim, equipes operacionais das secretarias municipais de Obras e Urbanismo (Semou) e de Serviços Públicos (Semusp) realizaram melhorias em trechos da via, como a recuperação de partes do asfalto e novo manilhamento, além de serviços de capina, roçada e limpeza ao longo das laterais da rodovia.
Além disso, também foram realizadas obras no sistema de drenagem e contenção em uma pequena ponte, bem como pontos que motivaram a interdição da via em função da falta de segurança para o tráfego de veículos no local.