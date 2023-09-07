PRF aumenta fiscalização nas rodovias do ES para evitar acidentes no feriado

Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES

Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas devido ao feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou a fiscalização nas rodovias do Espírito Santo . Mais de 300 agentes participam da Operação Independência, que começou na madrugada desta quinta-feira (7) e segue até o próximo domingo (10). A ação visa a coibir infrações como o excesso de velocidade e ultrapassagem indevida, que podem resultar em acidentes graves.

Os agentes da PRF estão em pontos das rodovias federais com histórico de maior incidência de acidentes, como a BR 101 e a 262 , além de trechos com muitas curvas e buracos que foram identificados a partir de um levantamento da própria polícia. Eles abordam motos e carros de passeios e também conferem a documentação dos motoristas e o porta-malas dos veículos para averiguar eventuais irregularidades.

Em entrevista para a TV Gazeta, o inspetor da PRF Wylis Lyra ressalta que a atuação dos agentes tem foco em prevenção.

"Atuamos de forma educativa, mas também na fiscalização ostensiva, autuando principalmente quem excede velocidade e comete a ultrapassagem, fatores de risco que têm causado grandes acidentes no Espírito Santo."

O inspetor lembra os motoristas que condutas do dia a dia não podem ser ignoradas também para percorrer longas distâncias nas estradas, como o uso de cinto de segurança.