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Abordagem

PRF aumenta fiscalização nas rodovias do ES para evitar acidentes no feriado

Mais de 300 agentes participam da Operação Independência, que começou na madrugada desta quinta-feira (7) e segue até o próximo domingo (10)
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

07 set 2023 às 13:01

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 13:01

Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo
Polícia Rodoviária Federal realiza operação em todas as estradas do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PRF-ES
Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas devido ao feriadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentou a fiscalização nas rodovias do Espírito Santo. Mais de 300 agentes participam da Operação Independência, que começou na madrugada desta quinta-feira (7) e segue até o próximo domingo (10). A ação visa a coibir infrações como o excesso de velocidade e ultrapassagem indevida, que podem resultar em acidentes graves.
Os agentes da PRF estão em pontos das rodovias federais com histórico de maior incidência de acidentes, como a BR 101 e a 262, além de trechos com muitas curvas e buracos que foram identificados a partir de um levantamento da própria polícia. Eles abordam motos e carros de passeios e também conferem a documentação dos motoristas e o porta-malas dos veículos para averiguar eventuais irregularidades.
Em entrevista para a TV Gazeta, o inspetor da PRF Wylis Lyra ressalta que a atuação dos agentes tem foco em prevenção. 
"Atuamos de forma educativa, mas também na fiscalização ostensiva, autuando principalmente quem excede velocidade e comete a ultrapassagem, fatores de risco que têm causado grandes acidentes no Espírito Santo."
O inspetor lembra os motoristas que condutas do dia a dia não podem ser ignoradas também para percorrer longas distâncias nas estradas, como o uso de cinto de segurança. 
A estimativa da PRF é que a movimentação dobre nas estradas capixabas ao longo de todo o feriado, com maior volume nesta quinta e no domingo, com a previsão de 60 mil veículos entrando e saindo do Espírito Santo. 

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