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Na frente de PA

Poste cai após batida de ônibus e trecho fica sem energia em Cariacica

O acidente aconteceu em frente ao Pronto Atendimento de Alto Laje, na noite desta quarta-feira (28); testemunhas relataram que o motorista teria passado mal ao volante
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 ago 2024 às 21:03

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 21:03

Ônibus bate em poste, que cai, atinge portão de Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica.
Ônibus bate em poste, que cai, atinge portão de Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um ônibus da linha 504 do Sistema Transcol bateu em um poste que caiu e quebrou o portão de acesso ao Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (28). A entrada para a Rodovia Governador José Henrique Sette foi interditada em consequência da batida. A suspeita é de que o acidente aconteceu após o motorista passar mal, segundo testemunhas.
Dentro do veículo, estavam vários passageiros, mas não se sabe ao certo a quantidade de pessoas. Duas mulheres, sendo uma delas idosa, e um homem ainda não tinham passado na roleta no momento do impacto. Não há informações de feridos e nem sobre o estado de saúde do condutor.

Ônibus bate em poste, que cai, atinge portão de Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica.

Com a queda da estrutura e dos fios de energia, toda a região ficou sem luz, afetando inclusive os semáforos. A situação permaneceu por quase uma hora, mas já foi normalizada, conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica esclareceu que a ocorrência foi conduzida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). A equipe da Gerência de Trânsito do município esteve presente no local, realizando a interdição da via para garantir a fluidez do trânsito e oferecer orientação aos motoristas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento no PA do Trevo não foi interrompido.
A Guarda Municipal está no local auxiliando no desvio do trânsito e equipes da EDP estão trabalhando na situação, segundo a reportagem da TV Gazeta. A GVbus, EDP, Polícia Militar e Civil foram demandadas para mais informações. 

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