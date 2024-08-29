Poste cai após batida de ônibus e trecho fica sem energia em Cariacica

Ônibus bate em poste, que cai, atinge portão de Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica Crédito: Tarciane Vasconcelos

Um ônibus da linha 504 do Sistema Transcol bateu em um poste que caiu e quebrou o portão de acesso ao Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (28). A entrada para a Rodovia Governador José Henrique Sette foi interditada em consequência da batida. A suspeita é de que o acidente aconteceu após o motorista passar mal, segundo testemunhas.

Dentro do veículo, estavam vários passageiros, mas não se sabe ao certo a quantidade de pessoas. Duas mulheres, sendo uma delas idosa, e um homem ainda não tinham passado na roleta no momento do impacto. Não há informações de feridos e nem sobre o estado de saúde do condutor.

Ônibus bate em poste, que cai, atinge portão de Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica.

Com a queda da estrutura e dos fios de energia, toda a região ficou sem luz, afetando inclusive os semáforos. A situação permaneceu por quase uma hora, mas já foi normalizada, conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica esclareceu que a ocorrência foi conduzida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). A equipe da Gerência de Trânsito do município esteve presente no local, realizando a interdição da via para garantir a fluidez do trânsito e oferecer orientação aos motoristas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento no PA do Trevo não foi interrompido.