Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu em um grave acidente na ES 164, em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta

A Gazeta conversou com o chefe do rapaz morto no acidente. Alex Sandro Baum dos Santos, descreveu Wellington como um "guri espetacular". O motorista havia descarregado uma carga de tinta em Cariacica e, na terça-feira (27), lotou o caminhão com legumes em conversou com o chefe do rapaz morto no acidente. Alex Sandro Baum dos Santos, descreveu Wellington como um "guri espetacular". O motorista havia descarregado uma carga de tinta em Cariacica e, na terça-feira (27), lotou o caminhão com legumes em Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava a caminho de Porto Alegre (RS) quando o acidente ocorreu.

"Ele era um guri espetacular, trabalhava comigo há três meses. Um guri de poucas palavras, mas sempre feliz" Alex Sandro Baum dos Santos - Chefe do caminhoneiro gaúcho morto em acidente no ES

"Ele saiu de Porto Alegre na sexta (23), chegou em Cariacica, onde deixou a carga de tintas, e foi para Santa Maria de Jetibá buscar uma carga de verduras. Saiu de lá por volta de 1h da manhã. O acidente aconteceu por volta de 3h20. Às 4h30, acordei e vi pelo sistema de monitoramento que o caminhão estava parado em Cachoeiro de Itapemirim. Imaginei que ele estivesse parado para dormir, complementou Alex Sandro.

Wellington da Silva Machado morava com a mãe na cidade gaúcha de Santo Antônio da Patrulha, a 82 quilômetros de Porto Alegre. O corpo dele segue no Serviço Médico Legal, e ainda não foi liberado.

Your browser does not support the audio element. Jovem retornava para o RS quando morreu na 'Curva da Morte' no ES

O acidente

Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (28) após perder o controle do caminhão, carregado de verduras, e capotar em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi retirado das ferragens no início da manhã.

Segundo a PM, o caminhão descia o trecho no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando bateu na defensa metálica na chamada “Curva da Morte”. O local do capotamento é conhecido por acidentes graves envolvendo caminhões e carretas que perdem o controle na descida.