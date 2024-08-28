Morto em um grave acidente com o caminhão em que ele dirigia, Wellington da Silva Machado, de 24 anos, retornava para o Rio Grande do Sul, quando o veículo carregado de verduras, tombou na rodovia ES 164, na altura da Serra de Soturno, num trecho conhecido como a "Curva da Morte", em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28).
A Gazeta conversou com o chefe do rapaz morto no acidente. Alex Sandro Baum dos Santos, descreveu Wellington como um "guri espetacular". O motorista havia descarregado uma carga de tinta em Cariacica e, na terça-feira (27), lotou o caminhão com legumes em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava a caminho de Porto Alegre (RS) quando o acidente ocorreu.
"Ele era um guri espetacular, trabalhava comigo há três meses. Um guri de poucas palavras, mas sempre feliz"
"Ele saiu de Porto Alegre na sexta (23), chegou em Cariacica, onde deixou a carga de tintas, e foi para Santa Maria de Jetibá buscar uma carga de verduras. Saiu de lá por volta de 1h da manhã. O acidente aconteceu por volta de 3h20. Às 4h30, acordei e vi pelo sistema de monitoramento que o caminhão estava parado em Cachoeiro de Itapemirim. Imaginei que ele estivesse parado para dormir, complementou Alex Sandro.
Wellington da Silva Machado morava com a mãe na cidade gaúcha de Santo Antônio da Patrulha, a 82 quilômetros de Porto Alegre. O corpo dele segue no Serviço Médico Legal, e ainda não foi liberado.
Jovem retornava para o RS quando morreu na 'Curva da Morte' no ES
O acidente
Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (28) após perder o controle do caminhão, carregado de verduras, e capotar em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi retirado das ferragens no início da manhã.
Segundo a PM, o caminhão descia o trecho no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando bateu na defensa metálica na chamada “Curva da Morte”. O local do capotamento é conhecido por acidentes graves envolvendo caminhões e carretas que perdem o controle na descida.
Os bombeiros chegaram ao local, acessaram a cabine do veículo e confirmaram o óbito da vítima. O corpo foi retirado e entregue à Polícia Científica, sendo posteriormente encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O trânsito foi totalmente interditado pela manhã para a perícia e remoção da carga, com limpeza realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).