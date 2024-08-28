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Acidente em Cachoeiro

Jovem retornava para o RS quando morreu na 'Curva da Morte' no ES

Wellington da Silva Machado, 24 anos, morava com a mãe em Santo Antônio da Patrulha (RS) e retornava Estado gaúcho com uma carga de verduras, quando se acidentou e morreu
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

28 ago 2024 às 17:26

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 17:26

Wellington da Silva Machado tinha 24 anos.
Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu em um grave acidente na ES 164, em Cachoeiro Crédito: Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
Morto em um grave acidente com o caminhão em que ele dirigia, Wellington da Silva Machado, de 24 anos, retornava para o Rio Grande do Sul, quando o veículo carregado de verduras, tombou na rodovia ES 164, na altura da Serra de Soturno, num trecho conhecido como a "Curva da Morte", em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28).
A Gazeta conversou com o chefe do rapaz morto no acidente. Alex Sandro Baum dos Santos, descreveu Wellington como um "guri espetacular". O motorista havia descarregado uma carga de tinta em Cariacica e, na terça-feira (27), lotou o caminhão com legumes em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele estava a caminho de Porto Alegre (RS) quando o acidente ocorreu.
"Ele era um guri espetacular, trabalhava comigo há três meses. Um guri de poucas palavras, mas sempre feliz"
Alex Sandro Baum dos Santos - Chefe do caminhoneiro gaúcho morto em acidente  no ES
"Ele saiu de Porto Alegre na sexta (23), chegou em Cariacica, onde deixou a carga de tintas, e foi para Santa Maria de Jetibá buscar uma carga de verduras. Saiu de lá por volta de 1h da manhã. O acidente aconteceu por volta de 3h20. Às 4h30, acordei e vi pelo sistema de monitoramento que o caminhão estava parado em Cachoeiro de Itapemirim. Imaginei que ele estivesse parado para dormir, complementou Alex Sandro. 
Wellington da Silva Machado morava com a mãe na cidade gaúcha de Santo Antônio da Patrulha, a 82 quilômetros de Porto Alegre. O corpo dele segue no Serviço Médico Legal, e ainda não foi liberado.
Jovem retornava para o RS quando morreu na 'Curva da Morte' no ES

O acidente

Wellington da Silva Machado, de 24 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (28) após perder o controle do caminhão, carregado de verduras, e capotar em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi retirado das ferragens no início da manhã.
Segundo a PM, o caminhão descia o trecho no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando bateu na defensa metálica na chamada “Curva da Morte”. O local do capotamento é conhecido por acidentes graves envolvendo caminhões e carretas que perdem o controle na descida.
Os bombeiros chegaram ao local, acessaram a cabine do veículo e confirmaram o óbito da vítima. O corpo foi retirado e entregue à Polícia Científica, sendo posteriormente encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O trânsito foi totalmente interditado pela manhã para a perícia e remoção da carga, com limpeza realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).

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