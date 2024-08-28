Acusado de matar a esposa em Colatina é condenado a 32 anos de prisão

Aureo Monteiro Nunes Neto (à esquerda) foi condenado a 32 anos de prisão pelo assassinato da companheira Analine Francisco (à direita) Crédito: Reprodução

Dois anos após matar a esposa com uma facada no peito, Aureo Monteiro Nunes Neto, assassino confesso de Analine Francisco , foi condenado, nesta terça-feira (27), a 32 anos de prisão. Além da condenação, ele terá de pagar o valor de R$ 100 mil por danos morais ao filho do casal, que presenciou o crime. À época, o menino tinha 17 anos.

Aureo, que já se encontrava detido, teve a prisão mantida e foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino (feminicídio).

O crime aconteceu na noite do dia 16 de maio de 2022, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Aureo estava em um carro e tentou fugir de uma abordagem policial. Com ele estava o filho, de 17 anos. À época, o adolescente disse aos policiais que viu quando o pai golpeou Analine.

Segundo a Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Aureo dirigiu o automóvel até outro bairro da cidade, onde pretendia adquirir uma arma de fogo para tirar a própria vida. Porém, foi abordado pela polícia, momento em que confessou o crime.

Aos policiais, ele contou que agiu devido a uma briga. Logo após matar a companheira, ele limpou o sangue no chão com um pano. O casal estava junto há três anos.

Histórico de violência

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta na época do crime, a mãe de Analine disse que orientou a filha a terminar o relacionamento. Segundo a família, a mulher era vítima de violência doméstica e já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro.

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"Eu dava conselhos para ela sair desse relacionamento. Ela já sabia muitas coisas dele. Ele é um tipo psicopata. Ele fazia as coisas com ela e queria fazer ela se sentir culpada por ele" Lorizete Pedro Francisco - Mãe de Analine | Entrevista exibida no jornal ESTV, maio de 2022

À época, a família contou que Aureo também já havia agredido a esposa em espaço público. “A gente tem fotos disso provando. Eu tentei fazer o boletim de ocorrência, mas ela não quis. Depois disso, ela voltou com ele e foi agredida novamente. Tentei de novo e ela não quis. Agora acontece isso”, falou Lucas Francisco, irmão de Analine, em entrevista à TV Gazeta em maio de 2022.

Relembre o crime

Analine Francisco foi morta na noite do dia 16 de maio de 2022, em Colatina, com uma facada no peito dentro de casa. O companheiro dela, Aureo Monteiro Nunes Neto, de 51 anos, confessou para a Polícia Militar que cometeu o crime e disse que agiu por causa de uma briga. O filho do homem, enteado da vítima, de 17 anos, estava perto e viu o que aconteceu.

Segundo informações da PM, a corporação recebeu uma denúncia de homicídio. No caminho ao local, os policiais se aproximaram de um carro, quando o motorista tentou fugir com o veículo. Estavam no automóvel o homem e o filho. O jovem relatou para a polícia que viu quando o pai pegou uma faca e desferiu a facada na madrasta.