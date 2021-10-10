Porco na pista assusta motoristas na Reta do Aeroporto, em Vitória

Porco é visto zigzagueando na pista Crédito: Vitor Alfredo

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem trafegava por uma importante rodovia que liga Vitória Serra na manhã deste domingo (10). Um porco foi visto andando em meio aos carros próximo à uma obra na Reta do Aeroporto e assustou quem passava pelo local. A cena foi flagrada pelo funcionário público Vitor Alfredo.

“Fiquei com medo de que o animal causasse um acidente, pois ele ficava fazendo zigue-zague entre os veículos. Saí da Rodovia do Contorno e peguei a Reta do Aeroporto e, quando passava perto da obra, o avistei a cerca de 500 metros de distância. Foi difícil conseguir passar por ele”, conta Alfredo.

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As guardas de trânsito de Vitória e Serra informaram que não receberam chamado para atendimento da ocorrência. O trecho onde o animal foi visto é uma rodovia de responsabilidade do Governo do Estado.

“Caso animais sejam vistos soltos, atrapalhando o trânsito e oferecendo riscos em ruas e avenidas de Vitória, a orientação é ligar para o Fala Vitória 156 para registrar o fato e solicitar o recolhimento”, informou por nota a Guarda Municipal de Vitória.