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Porco na pista assusta motoristas na Reta do Aeroporto, em Vitória

A cena inusitada chamou a atenção de quem trafegava no sentido Serra na manhã deste domingo (10)

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 18:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 out 2021 às 18:47
Em Vitória
Porco é visto zigzagueando na pista Crédito: Vitor Alfredo
Uma cena inusitada chamou a atenção de quem trafegava por uma importante rodovia que liga Vitória à Serra na manhã deste domingo (10). Um porco foi visto andando em meio aos carros próximo à uma obra na Reta do Aeroporto e assustou quem passava pelo local. A cena foi flagrada pelo funcionário público Vitor Alfredo.
“Fiquei com medo de que o animal causasse um acidente, pois ele ficava fazendo zigue-zague entre os veículos. Saí da Rodovia do Contorno e peguei a Reta do Aeroporto e, quando passava perto da obra, o avistei a cerca de 500 metros de distância. Foi difícil conseguir passar por ele”, conta Alfredo.
As guardas de trânsito de Vitória e Serra informaram que não receberam chamado para atendimento da ocorrência. O trecho onde o animal foi visto é uma rodovia de responsabilidade do Governo do Estado.
“Caso animais sejam vistos soltos, atrapalhando o trânsito e oferecendo riscos em ruas e avenidas de Vitória, a orientação é ligar para o Fala Vitória 156 para registrar o fato e solicitar o recolhimento”, informou por nota a Guarda Municipal de Vitória.
Demandado, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), informou que apesar de a rodovia ser estadual, o recolhimento de animais na via não é da competência do órgão.

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