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Acidente

Policiais militares ficam feridos em acidente em Cachoeiro

Motorista de outro carro, que seguia no mesmo sentido da viatura, fez uma manobra de retorno em local proibido. Dois militares e uma mulher ficaram feridos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2023 às 18:21

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 18:21

Policiais militares ficam feridos em acidente em Cachoeiro
Policiais militares ficam feridos em acidente em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Dois policiais militares e uma mulher ficaram feridos em um acidente na tarde de sábado (18) na altura da localidade de Duas Barras, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os militares seguiam em uma viatura para a sede do 9° Batalhão quando o motorista de outro carro, que seguia no mesmo sentido, fez uma manobra de retorno em local proibido.
O acidente aconteceu na BR 482. Segundo a Polícia Militar, uma equipe conversou com os militares envolvidos no acidente. Eles contaram que estavam indo para a sede do 9° Batalhão trocar de viatura, pois estavam escalados para atuar em Piúma.
Porém, um carro, que seguia na faixa da direita, no mesmo sentido da viatura, iniciou uma manobra de retorno em local proibido. Os militares contam que não tiveram como desviar para evitar a batida.
A esposa do motorista do veículo de passeio ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Já os policiais foram encaminhados para a Santa Casa de Castelo por outros militares. Os motoristas realizaram o teste do etilômetro que deu negativo.

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