Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Motociclista é socorrido desacordado após acidente em Cachoeiro

Homem foi socorrido pelo Samu na tarde deste sábado (18). Acidente foi registrado em frente a um supermercado na Avenida Jones dos Santos Neves
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2023 às 18:32

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 18:32

Motociclista é socorrido desacordado após acidente em Cachoeiro
Motociclista é socorrido desacordado após acidente em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motociclista ficou desacordado após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (18). 
De acordo com informações da Guarda, o acidente ocorreu por volta das 14h30. O relato das pessoas no local aos agentes era de que carro e moto seguiam no sentido BNH. O carro, que estava na frente, curvou para entrar no estacionamento de um supermercado. O motociclista teria tentado cortar o veículo e acabou batendo na lateral dele. Com o impacto, ele caiu e ficou desacordado.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve na via e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda informou o caso à Polícia Militar de Trânsito, que no momento não foi ao local por atender outra ocorrência. O motorista foi orientado a ir ao hospital e aguardar a chegada da polícia para coletarem mais informações da batida.
A reportagem procurou a PM, mas não houve retorno da demanda até a publicação da matéria.

Veja Também

Acidente em Linhares: veículo do RJ capota em Pontal do Ipiranga

Acidente com motocicleta em rodovia na Serra mata uma pessoa

Acidente em Ponto Belo: mãe atropelada com filho tem alta após 5 dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim guarda municipal Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados