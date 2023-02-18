Motociclista é socorrido desacordado após acidente em Cachoeiro

De acordo com informações da Guarda, o acidente ocorreu por volta das 14h30. O relato das pessoas no local aos agentes era de que carro e moto seguiam no sentido BNH. O carro, que estava na frente, curvou para entrar no estacionamento de um supermercado. O motociclista teria tentado cortar o veículo e acabou batendo na lateral dele. Com o impacto, ele caiu e ficou desacordado.