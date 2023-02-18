Motociclista é socorrido desacordado após acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou desacordado após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (18).
De acordo com informações da Guarda, o acidente ocorreu por volta das 14h30. O relato das pessoas no local aos agentes era de que carro e moto seguiam no sentido BNH. O carro, que estava na frente, curvou para entrar no estacionamento de um supermercado. O motociclista teria tentado cortar o veículo e acabou batendo na lateral dele. Com o impacto, ele caiu e ficou desacordado.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve na via e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda informou o caso à Polícia Militar de Trânsito, que no momento não foi ao local por atender outra ocorrência. O motorista foi orientado a ir ao hospital e aguardar a chegada da polícia para coletarem mais informações da batida.
A reportagem procurou a PM, mas não houve retorno da demanda até a publicação da matéria.