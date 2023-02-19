Caminhão perde o freio e deixa trabalhadores feridos em Alfredo Chaves

Quatro trabalhadores ficaram feridos na manhã de sábado (18) em um acidente com um caminhão que perdeu o freio na ES 146, na localidade de São Marcos, Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo bateu em um barranco antes de atingir as vítimas.
Segundo registro da Polícia Militar, o caminhão é de uma empresa que faz reparos na rodovia. Os relatos no local aos militares foram de que após o motorista perder o freio, bateu em um barranco e acabou ferindo quatro trabalhadores.
Todos foram socorridos para o Pronto Atendimento do município por ambulâncias locais e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade não informou o estado de saúde dos feridos.
O Corpo de Bombeiros Militar também chegou a ser acionado, mas informou que apenas prestou apoio na ocorrência.