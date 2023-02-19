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Acidente

Caminhão perde o freio e deixa trabalhadores feridos em Alfredo Chaves

Caminhão de uma empresa que faz reparos na rodovia bateu em um barranco antes de atingir as quatro vítimas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 fev 2023 às 15:31

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 15:31

Trabalhadores ficam feridos em acidente no interior de Alfredo Chaves
Trabalhadores ficam feridos em acidente no interior de Alfredo Chaves Crédito: Leitor| A Gazeta
Quatro trabalhadores ficaram feridos na manhã de sábado (18) em um acidente com um caminhão que perdeu o freio na ES 146, na localidade de São Marcos, Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo bateu em um barranco antes de atingir as vítimas.
Segundo registro da Polícia Militar, o caminhão é de uma empresa que faz reparos na rodovia. Os relatos no local aos militares foram de que após o motorista perder o freio, bateu em um barranco e acabou ferindo quatro trabalhadores.
Todos foram socorridos para o Pronto Atendimento do município por ambulâncias locais e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A unidade não informou o estado de saúde dos feridos.
O Corpo de Bombeiros Militar também chegou a ser acionado, mas informou que apenas prestou apoio na ocorrência.

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