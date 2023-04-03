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Cena inusitada

Piscina levada em reboque complica o trânsito na Terceira Ponte

Incidente ocorreu no sentido Vila Velha, por volta das 15h desta segunda-feira (3); Bptran foi acionado para fazer a escolta do veículo

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 16:14

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 abr 2023 às 16:14
Piscina cai de reboque em cima da Terceira Ponte
O transporte da piscina complicou o trânsito na Terceira Ponte no sentido Vila Velha nesta segunda (3) Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma cena um tanto inusitada ocorreu no trânsito na Terceira Ponte, na Grande Vitória, na tarde desta segunda-feira (3). Uma piscina, que era transportada em um reboque, complicou a vida de quem seguia em uma das faixas no sentido Vitória - Vila Velha. 
A Rodosol, concessionária que administra a via, informou, em nota, que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e realizou a escolta do veículo para Vila Velha
Ainda segundo a concessionária, ninguém se feriu e a via foi liberada por volta das 15h. Contudo, às 16h, as câmeras da Rodosol apontavam um fluxo intenso de veículos em direção a Vila Velha. 

A "logística"

Nas imagens cedidas pela Rodosol, é possível ver que após passar pela praça de pedágio com a piscina levada lateralmente, o veículo que puxa o reboque para na faixa à direita e logo aparecem funcionários da concessionária para auxiliar no serviço. 
No vídeo, não é possível afirmar que a piscina chegou a cair, porém após alguns minutos, a mesma é colocada de outra forma sobre o reboque e depois o carro segue em direção a Vila Velha. 

Correção

03/04/2023 - 8:54
Inicialmente, foi informado que a piscina havia caído na pista da Terceira Ponte. Entretanto, após a divulgação do vídeo pela Rodosol, não é possível afirmar que a mesma tenha se desprendido do reboque. A reportagem e o título foram alterados.

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