Piscina levada em reboque complica o trânsito na Terceira Ponte

O transporte da piscina complicou o trânsito na Terceira Ponte no sentido Vila Velha nesta segunda (3) Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma cena um tanto inusitada ocorreu no trânsito na Terceira Ponte , na Grande Vitória , na tarde desta segunda-feira (3). Uma piscina, que era transportada em um reboque, complicou a vida de quem seguia em uma das faixas no sentido Vitória - Vila Velha.

A Rodosol, concessionária que administra a via, informou, em nota, que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e realizou a escolta do veículo para Vila Velha

Ainda segundo a concessionária, ninguém se feriu e a via foi liberada por volta das 15h. Contudo, às 16h, as câmeras da Rodosol apontavam um fluxo intenso de veículos em direção a Vila Velha.

A "logística"

Nas imagens cedidas pela Rodosol, é possível ver que após passar pela praça de pedágio com a piscina levada lateralmente, o veículo que puxa o reboque para na faixa à direita e logo aparecem funcionários da concessionária para auxiliar no serviço.

No vídeo, não é possível afirmar que a piscina chegou a cair, porém após alguns minutos, a mesma é colocada de outra forma sobre o reboque e depois o carro segue em direção a Vila Velha.