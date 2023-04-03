Homem acusado de estuprar filhos é preso ao ter alta hospitalar em Linhares

Um homem de 40 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na última sexta-feira (29) logo após receber alta hospitalar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele é suspeito de estuprar os seus três filhos. Segundo a Polícia Civil, as crianças relataram que foram abusadas pelo pai durante cerca de 6 anos. Foragido desde 2021, o homem estava internado devido um grave acidente sofrido, que resultou na amputação de uma perna.
Quando os abusos começaram em 2013, os dois meninos tinham 8 e 12 anos, e a menina tinha 13 anos. Segundo a PC, as crianças contaram que além dos abusos, o pai colocava vídeos pornográficos para que assistissem. Os crimes seguiram praticados até 2019.
Após receber a denúncia, a corporação pediu um mandado de prisão pela prática de crime de estupro de vulnerável, expedido pela Justiça. Desde então, o homem passou a ser procurado e considerado foragido.
Enquanto esteve foragido, o suspeito sofreu um grave acidente de carro e teve uma perna amputada. Ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até receber alta na sexta-feira. Com a confirmação da liberação médica, policiais foram até o hospital e realizaram a prisão.
O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, local onde ficam os criminosos que praticam crimes sexuais. A PC informou que foi necessário a ajuda da Secretaria de Saúde do município, que cedeu uma ambulância para conduzir o preso, amputado, para a Grande Vitória.