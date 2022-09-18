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Acidente

Pastor perde controle do carro e bate em árvore na Serra

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (18). No carro, estavam o pastor da Assembleia de Deus do bairro Taquara e outras duas pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2022 às 11:14

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 11:14

Pastor bate em árvore após perder controle do veículo na Serra
Pastor bate em árvore após perder controle do veículo na Serra Crédito: Álvaro Guaresqui/ TV Gazeta
Pastor perde controle do carro e bate em árvore na Serra
Um acidente deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (18), na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Civit II, na Serra. As vítimas foram encaminhadas a um hospital e passam bem, segundo familiares.
De acordo com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o motorista, que seria idoso, teria perdido o controle e batido em uma árvore. No carro, estavam outras duas pessoas. Eles ficaram presos às ferragens e após a chegada do socorro foram encaminhados para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.
O motorista é Adair Daniel, pastor da Assembleia de Deus do bairro Taquara, no mesmo município.
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