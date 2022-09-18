Pastor perde controle do carro e bate em árvore na Serra

Um acidente deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (18), na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Civit II, na Serra. As vítimas foram encaminhadas a um hospital e passam bem, segundo familiares.

De acordo com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o motorista, que seria idoso, teria perdido o controle e batido em uma árvore. No carro, estavam outras duas pessoas. Eles ficaram presos às ferragens e após a chegada do socorro foram encaminhados para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.