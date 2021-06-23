Passageiros ficam feridos após ônibus saltar em faixa elevada na Serra

Pelo menos seis ocupantes de um coletivo do Transcol tiveram ferimentos leves e precisaram ser socorridos pelo Samu e também Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (23), depois que o ônibus passou por um quebra-molas instalado recentemente em uma rua do Bairro de Fátima, na Serra. Os nomes das vítimas e o local do acidente não foram informados.
Segundo a assessoria dos Bombeiros, o incidente foi registrado pouco antes das 7 horas da manhã, sendo que a lombada foi construída nesta terça-feira (23). Os feridos sofreram um solavanco quando o veículo passou sobre o obstáculo na pista. Todos eles foram atendidos no local, apresentavam quadro estável e posteriormente levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Em resposta, a Prefeitura da Serra informou, em nota, que a Secretaria de Obras da Serra sinalizou o local onde foi feio o quebra-molas, tanto com placas como também sinalização na pista. A Avenida José Rato é uma das mais movimentadas da Serra e a instalação da faixa elevada foi necessária. A velocidade máxima na via é de 40 km/h.