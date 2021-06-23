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Passageiros ficam feridos após ônibus saltar em faixa elevada na Serra

Segundo os Bombeiros, a lombada foi instalada nesta terça-feira (22), no Bairro de Fátima, e na manhã desta quarta (23), após o coletivo passar sobre a mesma, seis ocupantes sofreram um solavanco. Todos foram encaminhados para ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 10:09

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 10:09

Passageiros de ônibus do Transcol ficaram feridos após coletivo passar por lombada instalada recentemente.
Passageiros de ônibus do Transcol ficaram feridos após coletivo passar por lombada instalada recentemente. Crédito: Vitor Jubini
Pelo menos seis ocupantes de um coletivo do Transcol tiveram ferimentos leves e precisaram ser socorridos pelo Samu e também Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (23), depois que o ônibus passou por um quebra-molas instalado recentemente em uma rua do Bairro de Fátima, na Serra. Os nomes das vítimas e o local do acidente não foram informados.
Segundo a assessoria dos Bombeiros, o incidente foi registrado pouco antes das 7 horas da manhã, sendo que a lombada foi construída nesta terça-feira (23). Os feridos sofreram um solavanco quando o veículo passou sobre o obstáculo na pista. Todos eles foram atendidos no local, apresentavam quadro estável e posteriormente levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Em resposta, a Prefeitura da Serra informou, em nota, que a Secretaria de Obras da Serra sinalizou o local onde foi feio o quebra-molas, tanto com placas como também sinalização na pista. A Avenida José Rato é uma das mais movimentadas da Serra e a instalação da faixa elevada foi necessária. A velocidade máxima na via é de 40 km/h.

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