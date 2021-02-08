Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Presidente Kennedy

Um ônibus do sistema TransKennedy, transporte coletivo municipal gratuito ofertado pela prefeitura de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (08) no interior. Passageiros ficaram feridos após o veículo tombar às margens da estrada.
Segundo a prefeitura de Presidente Kennedy, o acidente ocorreu na estrada da comunidade de Campinas, que fica a cerca de 40 quilômetros da sede, com acesso por uma estrada de chão. Chovia no momento. As causas da batida não foram informados pelo município. Seis pessoas foram socorridas, com ferimentos leves, por ambulâncias da prefeitura e encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM). Quatro vítimas já foram liberadas e duas permanecem em observação.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy. Além do atendimento de saúde às vítimas, o município e a empresa proprietária do veículo vão disponibilizar atendimento psicológico aos feridos.