Ônibus tomba e deixa passageiros feridos em Presidente Kennedy

Segundo a prefeitura de Presidente Kennedy, o acidente ocorreu na estrada da comunidade de Campinas, que fica a cerca de 40 quilômetros da sede, com acesso por uma estrada de chão. Chovia no momento. As causas da batida não foram informados pelo município. Seis pessoas foram socorridas, com ferimentos leves, por ambulâncias da prefeitura e encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM). Quatro vítimas já foram liberadas e duas permanecem em observação.