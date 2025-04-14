Mulher morre atropelada por carro de prefeitura na BR 101 em São Mateus

Uma mulher de 67 anos, identificada como Ana Maria Machado, conhecida como "Índia", morreu atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira (14), no km 65 da BR 101, próximo a uma concessionária de veículos, no perímetro urbano de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o veículo envolvido pertence à frota Secretaria Municipal de Educação. A polícia diz que a mulher atravessou fora da faixa de pedestres.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu por volta das 7h30 e envolveu um Chevrolet Spin. A vítima foi socorrida em estado grave e levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. A PRF informou que o fator determinante para o acidente foi a travessia "em local não adequado, desconsiderando a existência de faixa de pedestres próxima".
Em nota, a Prefeitura de São Mateus lamentou o acidente, prestou condolências aos amigos e familiares da vítima e afirmou que está oferecendo "todo o suporte necessário para a família da vítima neste momento difícil".
A Polícia Científica comunicou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 14h55, para recolher o corpo da vítima no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A equipe médica detalhou à corporação, que a morte da vítima decorreu de atropelamento, que resultou em "politraumatismo torácico e craniano". O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para realização do exame cadavérico, antes de ser liberado aos familiares