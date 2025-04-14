Mulher morre atropelada por carro de prefeitura na BR 101 em São Mateus

A vítima, Ana Maria Machado, popularmente chamada de "Índia", de 67 anos, morreu no acidente Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher de 67 anos, identificada como Ana Maria Machado, conhecida como "Índia", morreu atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira (14), no km 65 da BR 101 , próximo a uma concessionária de veículos, no perímetro urbano de São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Segundo a prefeitura, o veículo envolvido pertence à frota Secretaria Municipal de Educação. A polícia diz que a mulher atravessou fora da faixa de pedestres.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu por volta das 7h30 e envolveu um Chevrolet Spin. A vítima foi socorrida em estado grave e levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. A PRF informou que o fator determinante para o acidente foi a travessia "em local não adequado, desconsiderando a existência de faixa de pedestres próxima".

Em nota, a Prefeitura de São Mateus lamentou o acidente, prestou condolências aos amigos e familiares da vítima e afirmou que está oferecendo "todo o suporte necessário para a família da vítima neste momento difícil".