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Mulher morre atropelada por carro de prefeitura na BR 101 em São Mateus

Acidente ocorreu nesta segunda-feira (14). Ana Maria, conhecida como "Índia", de 67 anos teve "politraumatismo torácico e craniano". Ela chegou a ser socorrida, mas não resitiu
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

14 abr 2025 às 16:19

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 16:19

Mulher morre atropelada por carro de prefeitura na BR 101 em São Mateus
A vítima, Ana Maria Machado, popularmente chamada de "Índia", de 67 anos, morreu no acidente Crédito: Acervo pessoal
Uma mulher de 67 anos, identificada como Ana Maria Machado, conhecida como "Índia", morreu atropelada por um carro na manhã desta segunda-feira (14), no km 65 da BR 101, próximo a uma concessionária de veículos, no perímetro urbano de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a prefeitura, o veículo envolvido pertence à frota Secretaria Municipal de Educação. A polícia diz que a mulher atravessou fora da faixa de pedestres. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu por volta das 7h30 e envolveu um Chevrolet Spin. A vítima foi socorrida em estado grave e levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Estadual Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. A PRF informou que o fator determinante para o acidente foi a travessia "em local não adequado, desconsiderando a existência de faixa de pedestres próxima".
Em nota, a Prefeitura de São Mateus lamentou o acidente, prestou condolências aos amigos e familiares da vítima e afirmou que está oferecendo "todo o suporte necessário para a família da vítima neste momento difícil".
A Polícia Científica comunicou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 14h55, para recolher o corpo da vítima no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. A equipe médica detalhou à corporação, que a morte da vítima decorreu de atropelamento, que resultou em "politraumatismo torácico e craniano". O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para realização do exame cadavérico, antes de ser liberado aos familiares

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