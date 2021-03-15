Motoristas enfrentam longo congestionamento na Terceira Ponte

O motorista que utilizou a Terceira Ponte teve que ter muita paciência durante a tarde desta segunda-feira (15). Uma colisão e o grande fluxo de veículos deixaram o trânsito congestionado no sentido Vitória x Vila Velha da via.
Segundo o fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, que passou pelo local por volta das 15h10, uma colisão envolvendo um carro e um caminhão baú deixou o trânsito bem lento. Ainda segundo o fotógrafo, os veículos foram removidos do local pelo guincho da Rodosol, concessionária que administra a via.
Por volta das 17 horas, as câmeras da concessionária também registravam um longo engarrafamento. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Rodosol, entretanto, até a publicação desta matéria não obteve retorno.
De acordo com o trânsito CBN, o motorista que trafega no sentido Vitória x Vila Velha encontra lentidão ao longo de toda a Terceira Ponte, desde o pedágio até a chegada da cidade canela verde.