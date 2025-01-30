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Cachoeiro de Itapemirim

Motorista perde o controle e caminhão tomba na ‘Curva da Morte’, no Sul do ES

Ele chegou a ficar ferido e precisou ser levado ao hospital; caso aconteceu na última quarta-feira (29), e veículo estava carregado com verduras
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2025 às 11:54

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:54

Motorista perde o controle de caminhão e tomba na ‘Curva da Morte’
Caminhão que tombou na rodovia estava com carga de verduras Crédito: Redes Sociais
Um motorista ficou ferido, na quarta-feira (29), após o caminhão dele, carregado de verduras, tombar na Rodovia ES 164, na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no ponto conhecido como "Curva da Morte". Para a Polícia Militar, a vítima contou que não conseguiu parar o veículo na descida e, por isso, o acidente aconteceu.
A via liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. O ponto ficou conhecido por "Curva da Morte" por conta da quantidade de acidentes graves.
Segundo a Polícia Militar, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Itapemirim. Na unidade de saúde, a equipe conversou com o condutor. Ele contou que estava descendo a serra sentido Cachoeiro quando percebeu uma fumaça vindo da traseira do veículo e o aumento da velocidade, ainda no início da descida,  mas não conseguiu reduzir.
Ele relatou para a polícia que entrou em uma estrada de terra do outro lado da rodovia, na tentativa de parar o caminhão, mas não conseguiu por causa da velocidade, caindo de um barranco de volta para a rodovia.
Aos militares, um homem no local disse que trabalhava na empresa dona da carga e ficou responsável por levar a mercadoria. O veículo foi retirado por um guincho particular.

Acidentes

O acidente de quarta-feira (29) foi o terceiro neste mês na localidade de Soturno, segundo a Polícia Militar. O primeiro registro foi no dia 6, a poucos metros depois do radar. Um caminhão baú tombou e interditou ambos os sentidos durante a noite. O motorista contou que descia a serra devagar, mas o freio falhou.
Já no dia 24, outro veículo, carregado com carnes processadas, tombou na via e o motorista ficou gravemente ferido. Para a TV Gazeta, o empresário Fabrício Correa contou que faz o trajeto com frequência e acredita que melhorias na vida poderiam salvar vidas.
“Vejo acidentes toda semana na rodovia. A via poderia ser duplicada e ter uma zona de escape. São caminhões pesados, trabalhadores perdendo a vida”, disse ele à reportagem.
Em 2023, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que planejava implantar uma área de escape para que caminhões sem freio pudessem ter acesso e parar, sem sofrerem acidentes graves.
Procurada pela reportagem, o DER disse que a análise técnica do projeto já foi concluída e está agora na fase de elaboração do orçamento para, posteriormente, dar continuidade com o processo de licitação. “O órgão informa ainda que os trâmites estão seguindo dentro dos prazos legais”, completou. Disseram, ainda, que o trecho tem sinalização adequada e orientaram os motoristas a trafegarem com cautela em rodovias estaduais.

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