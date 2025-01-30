Motorista perde o controle e caminhão tomba na ‘Curva da Morte’, no Sul do ES

Caminhão que tombou na rodovia estava com carga de verduras Crédito: Redes Sociais

A via liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta . O ponto ficou conhecido por "Curva da Morte" por conta da quantidade de acidentes graves.

Segundo a Polícia Militar, o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Itapemirim. Na unidade de saúde, a equipe conversou com o condutor. Ele contou que estava descendo a serra sentido Cachoeiro quando percebeu uma fumaça vindo da traseira do veículo e o aumento da velocidade, ainda no início da descida, mas não conseguiu reduzir.

Ele relatou para a polícia que entrou em uma estrada de terra do outro lado da rodovia, na tentativa de parar o caminhão, mas não conseguiu por causa da velocidade, caindo de um barranco de volta para a rodovia.

Aos militares, um homem no local disse que trabalhava na empresa dona da carga e ficou responsável por levar a mercadoria. O veículo foi retirado por um guincho particular.

Acidentes

O acidente de quarta-feira (29) foi o terceiro neste mês na localidade de Soturno, segundo a Polícia Militar. O primeiro registro foi no dia 6, a poucos metros depois do radar. Um caminhão baú tombou e interditou ambos os sentidos durante a noite. O motorista contou que descia a serra devagar, mas o freio falhou.

TV Gazeta, o empresário Fabrício Correa contou que faz o trajeto com frequência e acredita que melhorias na vida poderiam salvar vidas. Já no dia 24, outro veículo, carregado com carnes processadas, tombou na via e o motorista ficou gravemente ferido. Para a, o empresário Fabrício Correa contou que faz o trajeto com frequência e acredita que melhorias na vida poderiam salvar vidas.

“Vejo acidentes toda semana na rodovia. A via poderia ser duplicada e ter uma zona de escape. São caminhões pesados, trabalhadores perdendo a vida”, disse ele à reportagem.