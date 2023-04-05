Motorista perde o controle, carro bate em árvore e capota em Anchieta

Um motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16h desta quarta-feira (05) após ele perder o controle do carro, que capotou na rodovia ES 060, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. Após capotar, o veículo ainda bateu em uma árvore às margens da via.
Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção na altura do Centro de Anchieta, após a Praia de Guanabara. O homem sofreu alguns ferimentos, mas estava consciente. Ele foi levado para uma unidade de saúde da cidade.