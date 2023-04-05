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Sul do ES

Mulher de 73 anos morre em acidente de moto em Castelo

Vítima chegou a receber socorro de uma equipe do Samu/192, mas já estava sem vida quando chegou ao hospital

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2023 às 14:40
Vítima chegou a ser socorrida para hospital municipal, mas não resistiu
Equipes da PM e do Samu atenderam a ocorrência que acabou em morte Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma mulher de 73 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia do Contorno, em Castelo, região Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (4).
Ana Odete Cessa Mazioli pilotava uma moto e se envolveu em uma colisão com um carro. A dinâmica do acidente não foi revelada, mas, segundo a Polícia Militar, a mulher chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), porém já estava sem vida quando chegou ao hospital.
Mesmo questionada pela reportagem, a PM não informou se o motorista do carro permaneceu no local nem se foi submetido a teste de bafômetro.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. O caso seguirá sob investigação da delegacia de Castelo.

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