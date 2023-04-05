Mulher de 73 anos morre em acidente de moto em Castelo

Equipes da PM e do Samu atenderam a ocorrência que acabou em morte Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma mulher de 73 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia do Contorno, em Castelo, região Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (4).

Ana Odete Cessa Mazioli pilotava uma moto e se envolveu em uma colisão com um carro. A dinâmica do acidente não foi revelada, mas, segundo a Polícia Militar, a mulher chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), porém já estava sem vida quando chegou ao hospital.

Mesmo questionada pela reportagem, a PM não informou se o motorista do carro permaneceu no local nem se foi submetido a teste de bafômetro.