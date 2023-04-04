Acidente envolve seis veículos e deixa dois feridos em Vila Velha

Um acidente envolvendo quatro carros, uma motocicleta e um ônibus deixou duas mulheres feridas no final da tarde desta segunda-feira (3), na Rodovia do Sol, altura de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . As vítimas estavam na moto e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) para o hospital.

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, tudo começou quando um Renault Sandero vermelho foi atingido por outro veículo, passou por cima do canteiro da pista e entrou na contramão, atingindo dois carros de passeio, uma moto e um ônibus.

As duas mulheres estavam na motocicleta e ficaram feridas. Segundo policiais que atuaram na ocorrência, todos os motoristas envolvidos fizeram o testes do bafômetro, que deram negativo.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "a empresa responsável pelo coletivo informa que o ônibus não tem relação com o acidente. A ocorrência envolveu carros e uma moto, sendo que um dos automóveis acabou sendo arremessado contra o coletivo. Não houve feridos dentro do ônibus".

Até a última atualização desta matéria, a Polícia Militar havia informado que a ocorrência estava em andamento.

Outros acidentes

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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