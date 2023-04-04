Acidente envolve seis veículos e deixa dois feridos em Vila Velha

Um acidente envolvendo quatro carros, uma motocicleta e um ônibus deixou duas mulheres feridas no final da tarde desta segunda-feira (3), na Rodovia do Sol, altura de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. As vítimas estavam na moto e foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o hospital.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, tudo começou quando um Renault Sandero vermelho foi atingido por outro veículo, passou por cima do canteiro da pista e entrou na contramão, atingindo dois carros de passeio, uma moto e um ônibus.
As duas mulheres estavam na motocicleta e ficaram feridas. Segundo policiais que atuaram na ocorrência, todos os motoristas envolvidos fizeram o testes do bafômetro, que deram negativo.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "a empresa responsável pelo coletivo informa que o ônibus não tem relação com o acidente. A ocorrência envolveu carros e uma moto, sendo que um dos automóveis acabou sendo arremessado contra o coletivo. Não houve feridos dentro do ônibus".
Até a última atualização desta matéria, a Polícia Militar havia informado que a ocorrência estava em andamento.
Outros acidentes
Mais cedo, também em Vila Velha, um acidente com imagens fortes acabou em morte no bairro Ataíde. Um motorista de ônibus, de 45 anos, não resistiu após descer por uma ladeira de bicicleta e bateu contra um muro. A cena foi registrada por uma câmera de monitoramento.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Durante a tarde, também em Vila Velha, um caminhão caiu de um barranco às margens da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Quem passou pelo local ficou impressionado com a cena, já que a cabine do veículo foi esmagada contra o chão.
Caminhão cai de barranco em Vila Velha
O caminhão, que pertence a uma loja de material de construção, perdeu o controle enquanto funcionários faziam uma entrega no bairro Ataíde, em uma residência na Rua Três (no alto do barranco), também em Vila Velha. Por sorte, todos os ocupantes estavam fora do veículo no momento do acidente. Também não havia pedestres passando na calçada quando o mesmo despencou. Ninguém se feriu.