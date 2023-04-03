Semana começa com acidentes graves e inusitados na Grande Vitória

TV Gazeta, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( O repórter Diony Silva, da, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória

Piscina no meio da ponte

Já no período da tarde, uma piscina que era transportada em um reboque complicou a vida de quem seguia em uma das faixas no sentido Vitória - Vila Velha da Terceira Ponte. A Rodosol , concessionária que administra a via, informou, em nota, que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e realizou a escolta do veículo para Vila Velha.

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O transporte da piscina complicou o trânsito na Terceira Ponte no sentido Vila Velha nesta segunda (3) Crédito: Leitor | A Gazeta

Ainda segundo a concessionária, ninguém se feriu e a via foi liberada por volta das 15h. Contudo, às 16h, as câmeras da Rodosol apontavam um fluxo intenso de veículos em direção a Vila Velha.

Nas imagens cedidas pela Rodosol, é possível ver que após passar pela praça de pedágio com a piscina levada lateralmente, o veículo que puxa o reboque para na faixa à direita e logo aparecem funcionários da concessionária para auxiliar no serviço.

No vídeo, não é possível afirmar que a piscina chegou a cair, porém após alguns minutos, a mesma é colocada de outra forma sobre o reboque e depois o carro segue em direção a Vila Velha.

Queda de barranco

Também em Vila Velha, mais tarde, um caminhão caiu de um barranco às margens da Avenida Carlos Lindenberg , na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Quem passou pelo local ficou impressionado com a cena, já que a cabine do veículo foi esmagada contra o chão.

Caminhão cai de barranco em Vila Velha

O caminhão, que pertence a uma loja de material de construção, perdeu o controle enquanto funcionários faziam uma entrega no bairro Ataíde, em uma residência na Rua Três (no alto do barranco), também em Vila Velha.