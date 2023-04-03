Acidentes incomuns marcaram esta segunda-feira (3) na região da Grande Vitória. Teve piscina gigante levada em reboque complicando o trânsito na Terceira Ponte e até caminhão despencando de barranco e ficando escorado em fios de telefonia e energia.
Pela manhã, um acidente com imagens fortes acabou em morte no bairro Ataíde, em Vila Velha. Um motorista de ônibus, de 45 anos, não resistiu após descer por uma ladeira de bicicleta e bater contra um muro. A cena foi registrada por uma câmera de monitoramento.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local, e a suspeita é que a bicicleta estivesse sem freio. A vítima — que não teve o nome divulgado — morreu no local. Segundo amigos, o motorista de ônibus trabalhou durante a noite, e voltava para casa quando o acidente ocorreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Piscina no meio da ponte
Já no período da tarde, uma piscina que era transportada em um reboque complicou a vida de quem seguia em uma das faixas no sentido Vitória - Vila Velha da Terceira Ponte. A Rodosol, concessionária que administra a via, informou, em nota, que o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e realizou a escolta do veículo para Vila Velha.
Semana começa com acidentes graves e inusitados na Grande Vitória
Ainda segundo a concessionária, ninguém se feriu e a via foi liberada por volta das 15h. Contudo, às 16h, as câmeras da Rodosol apontavam um fluxo intenso de veículos em direção a Vila Velha.
Nas imagens cedidas pela Rodosol, é possível ver que após passar pela praça de pedágio com a piscina levada lateralmente, o veículo que puxa o reboque para na faixa à direita e logo aparecem funcionários da concessionária para auxiliar no serviço.
No vídeo, não é possível afirmar que a piscina chegou a cair, porém após alguns minutos, a mesma é colocada de outra forma sobre o reboque e depois o carro segue em direção a Vila Velha.
Queda de barranco
Também em Vila Velha, mais tarde, um caminhão caiu de um barranco às margens da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Quem passou pelo local ficou impressionado com a cena, já que a cabine do veículo foi esmagada contra o chão.
Caminhão cai de barranco em Vila Velha
O caminhão, que pertence a uma loja de material de construção, perdeu o controle enquanto funcionários faziam uma entrega no bairro Ataíde, em uma residência na Rua Três (no alto do barranco), também em Vila Velha.
Por sorte, todos os ocupantes estavam fora do veículo no momento do acidente. Também não havia pedestres passando na calçada quando o mesmo despencou. Ninguém se feriu.