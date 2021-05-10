Acidente

Motorista perde o controle, bate em mureta e capota na Segunda Ponte

Ocorrência gerou congestionamento na manhã desta segunda-feira (10). O motorista foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 07:49

Isaac Ribeiro

Motorista ficou ferido após carro capotar na Segunda Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente na Segunda Ponte deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira (10). O motorista perdeu o controle do veículo, bateu na mureta de proteção e capotou quando seguia no sentido Vila Velha a Vitória. O trânsito precisou ser interditado.
De acordo com informações da TV Gazeta, o homem estava sozinho em seu Fiat Uno prata. Ele ficou ferido e foi socorrido e levado de ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A Polícia Militar foi ao local para controlar o tráfego.
Um guincho foi acionado para a retirada do Uno. Enquanto o serviço ainda é executado, o trânsito foi interditado nas duas pistas, sentido Vitória. 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

