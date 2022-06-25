Motorista perde controle de veículo e capota na Praia do Canto

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento de veículo, no final da manhã deste sábado, na Praia do Canto, em Vitória. "Duas pessoas ficaram levemente feridas após o carro capotar e colidir contra um poste. Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida pelo resgate e encaminhada a uma unidade de saúde".