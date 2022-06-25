Motorista perde controle de veículo e capota na Praia do Canto

Uma motorista de aproximadamente 90 anos capotou com o veículo em que dirigia na Rua Elesbão Linhares, que fica no bairro Praia do Canto, em Vitória, neste sábado (25). Segundo a Guarda Municipal, ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para um hospital.
De acordo com a Guarda, a mulher bateu na rotatória depois de perder o controle do veículo. A Polícia Militar informou que uma outra pessoa estava no carro e também foi socorrida. As duas vítimas tiveram ferimentos leves, como informou a corporação.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o veículo após o acidente. Assista abaixo:
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento de veículo, no final da manhã deste sábado, na Praia do Canto, em Vitória. "Duas pessoas ficaram levemente feridas após o carro capotar e colidir contra um poste. Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida pelo resgate e encaminhada a uma unidade de saúde".