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Vitória

Motorista perde controle de veículo e capota na Praia do Canto

Segundo a Guarda Municipal, a mulher tem aproximadamente 90 anos e perdeu o controle do veículo depois de bater em uma rotatória na Rua Elesbão Linhares

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 15:50

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jun 2022 às 15:50
Mulher de 90 anos perdeu o controle do carro e capotou na Praia do Canto
Motorista perdeu o controle do veículo e capotou na Praia do Canto Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma motorista de aproximadamente 90 anos capotou com o veículo em que dirigia na Rua Elesbão Linhares, que fica no bairro Praia do Canto, em Vitória, neste sábado (25). Segundo a Guarda Municipal, ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para um hospital.
De acordo com a Guarda, a mulher bateu na rotatória depois de perder o controle do veículo. A Polícia Militar informou que uma outra pessoa estava no carro e também foi socorrida. As duas vítimas tiveram ferimentos leves, como informou a corporação.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o veículo após o acidente. Assista abaixo:
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento de veículo, no final da manhã deste sábado, na Praia do Canto, em Vitória. "Duas pessoas ficaram levemente feridas após o carro capotar e colidir contra um poste. Uma das vítimas, uma mulher, foi socorrida pelo resgate e encaminhada a uma unidade de saúde".

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