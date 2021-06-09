Nesta quarta (9)

Motorista passa mal e trânsito fica congestionado na Terceira Ponte

O veículo branco da condutora precisou ser removido pelo guincho da concessionária. Ela foi socorrida para o hospital. O congestionamento chegou a afetar os acessos à ponte, em Vila Velha

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 08:31

Acidente na Terceira Ponte deixa trânsito lento Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma motorista passou mal próximo ao vão central da Terceira Ponte, na manhã desta quarta-feira (9), e precisou ser socorrida. A ocorrência foi registrada por volta das 8 horas, no sentido Vila Velha a Vitória.
Segundo informações da concessionária Rodosol, a mulher fez contato com o atendimento da empresa e solicitou o socorro. Uma ambulância da concessionária foi ao ponto, pelo sentido contrário (Vitória a Vila Velha) para fazer a remoção da condutora. Ela foi encaminhada ao Cias, em Vitória. 
O veículo branco ficou no local e foi removido por um guincho da Rodosol por volta das 8h15. O engarrafamento causado pela ocorrência chegou a prejudicar os acessos à ponte em Vila Velha. Próximo das 8h20, havia reflexos na Rua Antônio Ataíde.
Ocorrência gerou longo congestionamento na Terceira Ponte nesta quarta (9) Crédito: Reprodução/Google Maps

