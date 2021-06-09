Motorista passa mal e trânsito fica congestionado na Terceira Ponte

Uma motorista passou mal próximo ao vão central da Terceira Ponte, na manhã desta quarta-feira (9), e precisou ser socorrida. A ocorrência foi registrada por volta das 8 horas, no sentido Vila Velha a Vitória.
Segundo informações da concessionária Rodosol, a mulher fez contato com o atendimento da empresa e solicitou o socorro. Uma ambulância da concessionária foi ao ponto, pelo sentido contrário (Vitória a Vila Velha) para fazer a remoção da condutora. Ela foi encaminhada ao Cias, em Vitória.
O veículo branco ficou no local e foi removido por um guincho da Rodosol por volta das 8h15. O engarrafamento causado pela ocorrência chegou a prejudicar os acessos à ponte em Vila Velha. Próximo das 8h20, havia reflexos na Rua Antônio Ataíde.