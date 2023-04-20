Motorista fica gravemente ferida em acidente entre carro e ônibus na Serra

A Secretaria de Defesa Social (Sedes), por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), confirmou a colisão na ES-010.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Vitória (GVBus) informou, em nota, que o ônibus envolvido no acidente era da linha 806-A. A entidade disse que o veículo trafegava na faixa destinada aos coletivos, quando um carro invadiu a pista, provocando a colisão, e destacou que nenhum passageiro se feriu.