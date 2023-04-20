Motorista fica gravemente ferida em acidente entre carro e ônibus na Serra

Um acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol e um carro de passeio deixou uma mulher gravemente ferida na manhã desta quinta-feira (20), na entrada do bairro Costa Bela, na Serra. A vítima, que não foi identificada, teria ficado presa nas ferragens do veículo.
Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 7h20 da manhã, na rodovia ES 010. A condutora do carro de passeio foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros.
A Secretaria de Defesa Social (Sedes), por meio do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), confirmou a colisão na ES-010.
Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Vitória (GVBus) informou, em nota, que o ônibus envolvido no acidente era da linha 806-A. A entidade disse que o veículo trafegava na faixa destinada aos coletivos, quando um carro invadiu a pista, provocando a colisão, e destacou que nenhum passageiro se feriu.