Adolescente de 15 anos mata catador de recicláveis a tiros em Vitória

Carlos Alberto, de 55 anos, foi morto a tiros na rua em Maria Ortiz Crédito: Montagem | Fabrício Christ

Um adolescente de 15 anos matou a tiros um catador de recicláveis, de 55 anos, no bairro Maria Ortiz, em Vitória , por volta das 23h de quarta-feira (20). O adolescente foi apreendido dentro de casa e confessou o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e também encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Santos da Silva.

Após a crime, o carrinho que ele utilizava ficou encostado na rua, perto do cachorro, que segundo familiares, sente falta de Carlos Alberto.

De acordo com o Capitão Vitor, da Polícia Militar, que esteve no atendimento da ocorrência, uma equipe estava em patrulhamento pela região de Maria Ortiz e Goiabeiras, quando ouviu os disparos vindos da direção do manguezal. Antes dos barulhos, os militares teriam visto o adolescente passando pela rua, mas sem atitude considerada suspeita.

Pouco tempo depois, na mesma região, o adolescente de 15 anos entrou em uma rua. Os barulhos de tiros foram ouvidos logo depois, o que levou à polícia ao local com a suspeita de que o adolescente teria participação.

O cachorro de Carlos Alberto ficou perto do carrinho após morte do catador Crédito: Fabrício Christ

A vítima, um homem de 55 anos, foi encontrada morta no meio da rua, com três perfurações no rosto. O adolescente, no entanto, já não estava mais no local. Os policias foram até a casa do suspeito, onde ele confessou o crime.

"O adolescente tem algumas passagens pela polícia por tráfico de drogas, por isso os militares já sabiam onde ele morava. Foram até lá, e ele confessou o crime. Ainda estamos apurando a motivação, mas ele disse ter sido ameaçado pela vítima. Não há indícios de latrocínio" Capitão Vitor - Polícia Militar

A ameaça relatada pelo adolescente não foi confirmada pela Polícia Militar, segundo do capitão. Diferentemente do adolescente, a vítima não tinha qualquer passagem pela polícia.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, testemunhas contaram que os dois haviam discutido em um bar horas antes do crime.

Com o adolescente, foram apreendidos:

1 revólver calibre.38



R$ 450 em espécie



15 munições calibre .38



3 cápsulas calibre.38



1 balança de precisão



141 pedras de crack



70 pinos de cocaína



1 celular Samsung de cor azul



O adolescente e a arma foram encaminhados à delegacia. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com emprego de arma de fogo de uso restrito, além de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.